The Voice Kids 5 : La benjamine Emma, Ismaël et Lili s'imposent lors des battles

Ce vendredi 9 novembre 2018, The Voice Kids 5 proposait son 5e numéro, consacré aux battles, sur TF1 dès 21h. Face aux coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori, les talents recrutés durant les auditions à l'aveugle, âgés de 7 à 15 ans, ont fait de leur mieux pour être sauvés par leurs coachs.



Émission The Voice Kids 5 du vendredi 9 novembre 2018.

TEAM JENIFER

Tristan, Mathilde et Lili

Pour ce premier trio, la coach a rassemblé trois jeunes talents très rock : Tristan, Mathilde et Lili. La coach a décidé de les opposer sur une chanson qu'elle adore Sign of the Times d'Harry Styles, l'ex-membre des One Direction. Si Tristan n'est pas tout de suite emballé lors des répétitions, il reconnaît très vite que la chanson est très chouette. L'alchimie est présente entre les trois chanteurs en herbe... Un joli moment en perspective !

Une fois sur scène, c'est Tristan qui ouvre le bal avec justesse, suivi par ses camarades. La voix de Mathilde semble toutefois être celle qui captive le plus les coachs. Amel Bent est sous le charme ! Patrick Fiori, après la prestation, indique qu'il garderait Lili, Amel Bent et Soprano partiraient avec Mathilde.

Jenifer décide de garder Lili.

TEAM AMEL BENT

Élodie, Ismaël et Maëlysse

Ce trio de jeunes gens de 11 ans impressionne la coach avec ses capacités vocales assez incroyables. Pour la coach, Maëlysse est très pro, Ismaël est un soulman à l'ancienne et Élodie a tout d'une grande grâce à sa voix pure et émouvante. Amel a choisi de les opposer sur I'll Be There des Jackson 5. Lors des répétitions très prometteuses, Amel a conseillé à Ismaël de ne pas faire trop de vibes pour ne pas gâcher l'émotion.

Sur scène, les trois pré-adolescents sont incroyables tant leurs voix sont maîtrisées. Aucune fausse note à déplorer, des effets vocaux impeccables... Soprano et ses camarades se régalent face à ce spectacle. Le choix promet d'être très difficile pour la coach. "Tu vas être bien embêtée", lâche Patrick Fiori. Soprano, Jenifer et Patrick Fiori garderaient Ismaël.

Amel Bent décide de garder Ismaël.

Nassim, Hindi et Zoé

Elle a choisi de former ce trio car ces trois jeunes gens sont selon elle de bons passeurs d'émotions. Du coup, quand elle annonce à ses Talents qu'elle a choisi de les opposer sur le tube super dansant We Found Love de Rihanna, la stupéfaction se fait sentir. La coach ne se démonte pas et assume son choix, elle compte sur Nassim, Hindi et Zoé pour la rendre mélancolique. Un challenge accepté ! Lors des répétitions, Amel entend de très jolies choses un peu dark comme elle le souhaite...

Une fois sur scène, comme prévu, la première partie de la chanson émeut avec une interprétation sensible et lorsque le refrain démarre, le show se fait énergique. Les coachs et le public dansent. Patrick Fiori, Soprano et Jenifer garderaient Nassim.

Amel Bent décide de continuer avec Hindi.

TEAM SOPRANO

Madison, Morgan et Talisa

Soprano a décidé de les opposer car il leur trouve un groove commun malgré leurs styles différents. Madison la timide qui se révèle sur scène grâce à son "flow de dingue", Talisa la showgirl à l'aise sur scène et Morgan le jeune homme doué pour communiquer de l'émotion. Le coach a décidé de les opposer sur Feels de Calvin Harris. Les Talents sont super contents de ce choix ! Soprano conseille à Talisa de ne pas lâcher les chevaux trop vite et demande à Madison de s'affirmer dans ce trio.

Une fois sur scène, le trio fait le show et l'énergie est incontestablement au rendez-vous. Du groove, un peu de choré, des voix qui s'accordent... C'est une proposition très équilibrée. "Je les kiffe", lâche Soprano à l'issue du show. Patrick Fiori préfère Morgan, Jenifer et Amel Bent ont préféré Madison.

Soprano décide de poursuivre avec Madison.

Marie, Emma et Enzo

Soprano a décidé d'opposer ce trio sur un titre culte du répertoire français, Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine. Les enfants sont ravis de ce choix qui va leur permettre de montrer l'étendue de leur talent et de faire passer de l'émotion. Lors des répétitions, Soprano demande à Emma (la benjamine de la compétition !) de canaliser son énergie, à Marie de continuer à être aussi bonne élève et à Enzo de se servir davantage de son coffre.

Sur scène, la complicité entre les jeunes chanteurs est palpable. Enzo est bienveillant avec ses camarades et sert de lien entre les voix féminines. La petite Emma enchaîne les notes avec une facilité déconcertante ! "Je suis fier de vous, c'est magnifique", confie Soprano. Amel Bent garderait Marie, Patrick Fiori poursuivrait avec Enzo et Jenifer préfère Emma.

Soprano décide de poursuivre la compétition avec Emma.

TEAM PATRICK FIORI

Carla, Léna et Alexandre

Patrick Fiori a décidé de les opposer car il pense qu'il y a des choses enfouies chez ces trois Talents-là. Pour les aider à s'exprimer, le coach a décidé de les faire s'affronter sur le titre Un homme debout de Claudio Capéo. Lors des répétitions, il demande à Léna de moins sourire car le thème de la chanson ne le permet pas forcément, il est très séduit par le côté artiste d'Alexandre et demande à Carla de travailler sur son débit.

Une fois sur scène, Alexandre et Carla semblent tout particulièrement séduire les coachs à en croire leurs réactions. Carla alterne entre l'émotion et l'intensité et Alexandre maîtrise parfaitement son débit sur les parties presque rapées. Amel Bent garderait Alexandre, Jenifer et Soprano repartiraient avec Carla.

Patrick Fiori décide de poursuivre avec Carla.

Résumé des équipes

Jenifer : Lili

Amel Bent : Ismaël, Hindi

Soprano : Emma, Madison

Patrick Fiori : Carla

The Voice Kids 5, c'est tous les vendredis à 21h sur TF1.