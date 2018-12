The Voice Kids 5, la demi-finale : Carla, Mélia et Ermonia, sublimes, finalistes

Ce vendredi 30 novembre 2018, The Voice Kids 5 proposait son septième numéro, la demi-finale, sur TF1 dès 21h. Face aux coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori, les talents recrutés durant les auditions à l'aveugle, âgés de 7 à 15 ans, ont fait de leur mieux pour séduire une nouvelle fois leurs coachs avant la grande finale.



TEAM JENIFER

Lili, Lilian et Mélia

Mélia la jeune Guyanaise, annonce qu'elle veut "enjailler la salle comme jaja" ! Elle affirme vouloir chanter Libérée, délivrée de La Reine des Neiges... Un choix qui désarçonne franchement Jenifer... Heureusement, tout ça n'est qu'une plaisanterie et la coach est rassurée. Ce sera bien avec Master Blaster de Stevie Wonder qu'elle défendra ses chances de remporter le concours. Dès les répétitions, Jenifer est soufflée par la voix de la jeune fille et ne peut s'empêcher de danser. "C'est top, kiffe encore plus !", conseille Jenifer. Sur scène, Mélia ne déçoit pas... loin de là ! Tout le monde se lève en quelques secondes et le show ainsi que la voix sont irréprochables.

Lili a décidé de défendre ses chances d'aller jusqu'en finale en reprenant Je sais pas de Céline Dion. Lors du coaching, la jeune fille a le trac, Jenifer la rassure sur ses capacités vocales. Il faut juste qu'elle interprète la chanson avec toujours plus de générosité. La jeune musicienne sait qu'elle doit être moins scolaire pour plaire à la chanteuse de Ma révolution. Sur scène, Lili propose une version très soignée de Je sais pas. Patrick Fiori trouve ça "super". Est-ce que ce sera suffisant pour éclipser Mélia ? On le saura très vite...

Lilian est le dernier Talent de l'équipe de Jenifer à se lancer dans la compétition. Fan de Paul McCartney, il a décidé de chanter Hey Jude des Beatles. La coach trouve que c'est un risque car tout le monde connaît cette chanson et que l'on peut être attendu au tournant. Durant le coaching, elle conseille à Lilian de se lâcher, d'être plus surprenant, de prendre des libertés avec cette chanson. Sur scène, Lilian n'a peut-être pas la plus grande voix du concours, mais il monte en puissance tout au long de sa proposition et fait se lever les coachs et le public. Ses notes aiguës séduisent beaucoup ! Un rappel s'organise spontanément. Un joli moment.

Jenifer décide de garder Mélia. Soprano repêche Lili...

TEAM AMEL BENT

Ismaël, Hindi et Ermonia

Hindi surprend sa coach en lui annonçant qu'il désire reprendre Qui de nous deux de M pour cette demi-finale. Elle aurait aimé un titre plus dark, surtout qu'elle trouve qu'il n'arrive pas totalement à se lâcher lors des répétitions. Il n'est pas assez pop ! Hindi comprend le message de sa coach et promet un show rock lors du live. "Il faut qu'il pète une durite ce soir, il faut qu'il se réveille", annonce Amel Bent. Sur scène, le choix d'Hindi séduit Jenifer et la prestation, soignée, met l'ambiance sur le plateau.

Ermonia veut conquérir le coeur de sa coach avec All I Ask d'Adele ce soir. À l'annonce de ce choix, Amel Bent affirme être très fan du titre. Lors des répétitions, Ermonia donne de la voix et sa coach ne retient pas ses larmes face à l'émotion transmise par la jeune fille. "C'est une flèche en plein coeur", assure Amel. "Je suis fan d'Adele et de toi", lui annonce-t-elle au passage. Sur scène, Ermonia réussit encore une fois à émouvoir tout le monde. C'est un carton plein ! Patrick Fiori affirme les larmes aux yeux regretter de ne pas l'avoir dans son équipe...

Ismaël annonce à Amel Bent qu'il a décidé de reprendre Armstrong de Claude Nougaro. Lors des répétitions, la coach est bluffée par la voix du petit jeune homme et surtout par son feeling avec la musique. Elle affirme n'avoir aucun conseil à lui donner et lui demande de refaire la même chose le soir-même sur scène. Comme Ismaël ne livre jamais vraiment deux fois la même prestation, la coach espère qu'il fera quelque chose de canon. Lors du prime, aucune fausse note, les coachs jubilent devant tant de charisme.

Amel Bent décide de garder Ermonia. Patrick Fiori et Soprano buzzent pour récupérer Ismaël, lequel choisit d'embarquer avec Patrick Fiori.

TEAM SOPRANO

Inès, Emma et Madison

Madison est la première à se lancer sur scène dans la team Soprano. Elle annonce à son coach qu'elle a choisi de chanter Papaoutai de Stromae ... Une chanson que l'on entend déjà beaucoup dans le télé-crochet mais un choix qui semble combler le rappeur. Lors des répétitions, Soprano est encore séduit par la voix de Madison. Il lui recommande de partager un maximum d'émotions avec le public, ce titre étant très connu. Une fois sur scène, la jeune fille embarque tout le monde. L'énergie et la voix sont là, un vrai moment de fête.

Emma (9 ans), la benjamine de la compétition, a choisi de défendre sa place dans la compétition en reprenant My Heart Will Go on de Céline Dion, la chanson du film Titanic. Emma aime beaucoup cette chanson et souhaite l'interpréter sur le plateau de The Voice Kids 5 pour son papy. Devant son petit pied de micro, elle dit se sentir comme une grande star. Une fois sur scène, c'est incroyable. Emma enchaîne les notes hautes avec une dextérité déconcertante. Les coachs sont soufflés, le public en délire. Un carton !

Inès, dernière voix de la team Soprano, a décidé de chanter Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday pour cette demi-finale. Elle a conscience du challenge qu'elle s'est imposée ! Lors des répétitions, le coach est bluffé par celle qu'il pense être "une extra-terrestre" ! Une fois sur scène, comme Emma avant elle, Inès souffle les coachs par son interprétation et sa puissance vocale. Le choix s'annonce particulièrement difficile pour Soprano !

Soprano décide de poursuivre avec Inès. Jenifer et Amel Bent buzzent instantanément pour recruter chacune un des Talents éliminés... ou le même ? Jenifer sauve finalement Emma et Amel Bent, Madison.

TEAM PATRICK FIORI

Carla, Irma et Alexander

Alexander a surpris Patrick Fiori en annonçant qu'il allait reprendre Ça c'est vraiment toi de Téléphone lors de cette demi-finale. Le coach trouve que c'est une très bonne idée. Le jeune homme veut proposer au public une performance énergique, il a prévu de jouer lui-même de la guitare sur scène. Lors des répétitions, Patrick Fiori n'a d'abord pas été transcendé par la proposition d'Alexander et lui a donné quelques précieux conseils... Il faut qu'il soit plus rock et plus généreux. Sur scène, le blondinet se donne et le public ainsi que les coachs se lèvent.

Irma annonce à Patrick Fiori qu'elle a décidé de chanter une chanson... d'Amel Bent ! C'est avec Ne retiens pas tes larmes que la jeune fille espère être sauvée par son coach au terme de l'émission. Lors des répétitions, le chanteur demande à sa protégée de ne pas en faire trop avec ses effets de voix. Sur scène, malgré un talent certain, la jeune fille se lâche et tout n'est pas très agréable à l'oreille... loin de là.

Carla est la dernière représentante de la team Patrick Fiori. Elle a désiré reprendre It's Oh So Quiet de Björk, elle affirme adorer cette chanson depuis toute petite. Lors des répétitions, Patrick Fiori se dit très surpris par la jeune fille, il a pris comme un "coup de poing". Il affirme ne pas avoir grand-chose à dire sur sa prestation qu'elle maîtrise parfaitement. Sur scène, Carla ne déçoit pas ! Son interprétation est sensible et sa voix au rendez-vous. C'est un vrai spectacle que la petite fille offre.

Patrick Fiori décide de poursuivre avec Carla.

Résumé des équipes

Jenifer : Emma, Mélia

Amel Bent : Madison, Ermonia

Soprano : Inès, Lili

Patrick Fiori : Carla, Ismaël

The Voice Kids 5, c'est tous les vendredis à 21h sur TF1.