The Voice Kids 5, la finale : Emma, 10 ans, sacrée grande gagnante

Ce vendredi 7 décembre 2018, TF1 diffusait en direct la grande finale de The Voice Kids 5. Après les auditions à l'aveugle et les battles, Jenifer, Patrick Fiori, Amel Bent et Soprano ne comptaient plus que deux Talents dans leurs équipes. Retour sur la dernière soirée de la saison.

Après que les coachs ont repris For me formidable du regretté Charles Aznavour, il était temps pour les boutchous d'entrer sur scène.

TEAM JENIFER

Emma (10 ans) - I have nothing, de Whitney Houston

La semaine dernière, la benjamine de la compétition avait choisi de défendre sa place dans la compétition en reprenant My Heart Will Go on de Céline Dion, la chanson du film Titanic. Si son ancien coach Soprano ne l'a pas choisie, Jenifer l'a repêchée pour son plus grand bonheur. Pour la finale, elle a vu les choses en grand en s'attaquant à un tube de Whitney Houston, I have nothing. C'est tout en douceur, mais aussi tout en puissance qu'elle a repris cette belle chanson. "Quelle chanteuse, elle a une grande maturité dans sa voix. (...) Époustouflante. C'est une bosseuse, elle se remet en question", a déclaré sa coach.

Mélia (13 ans) - Celebration, Cool & the gang

La semaine passée, elle avait séduit les coachs et le public avec sa reprise de Master Blaster de Stevie Wonder. Tout le monde s'est levé en quelques secondes, une performance qu'elle espérait sans doute reproduire. La fillette avait donc la pression lors des répétitions. Mais grâce à sa coach, elle a réussi à se lâcher pour son interprétation de Celebration, de Cool & the gang. La fête était au rendez-vous sur le plateau. "Tu es lumineuse, tu es un soleil. Tu arrives sur le plateau et tu nous fait du bien", a déclaré sa coach.

C'est Emma qui a été choisie par le public, Mélia est donc éliminée

TEAM AMEL BENT

Madison (15 ans) - No One, Alicia Keys

L'ancienne protégée de Soprano avait séduit avec Papaoutai de Stromae. C'est pour No One D'Alicia Keys qu'elle a opté, une chanson difficile. Sa coach lui a conseillé de ne pas abuser des vibes et de privilégier l'émotion. Très vite, la jeune fille s'est appropriée la chanson et a mis le feu sur le plateau. Patrick Fiori et sa coach n'ont pu s'empêcher de danser. "Je suis trop fière; Elle est magique. Quand elle chante, elle est vivante. (...) T'es une tueuse", a lancé l'interprète de Ma philosophie.

Ermonia (12 ans) - La bohème, Charles Aznavour

Gros challenge pour la fillette. La semaine passée, elle a tenté de convaincre sa coach avec All I Ask d'Adele. Et elle a fait mouche, ce qui lui a permis d'avoir une place en finale. Cette semaine, elle s'est attaquée à un autre grand nom de la chanson : Charles Aznavour. C'est La bohème qu'elle a choisie et sans surprise, l'émotion était au rendez-vous. Sa coach n'a pas caché être bouleversée par sa prestation. "C'est l'intelligence de la musique,ce n'est pas que la voix", a notamment confié la chanteuse.

C'est Ermonia qui a été choisie par le public, Madison est donc éliminée.

TEAM SOPRANO

Inès (10 ans) - Beautiful, Christina Aguilera

Pour la demi-finale, elle s'était attaquée à Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday. Et c'est un bel hommage qu'elle a offert aux coachs et au public. Pour la finale, son coach a choisi Beautiful de Christina Aguilera pour montrer son côté doux et sauvage. Une fois de plus, elle a montré l'étendue de son talent et sa puissance vocale. De quoi bluffer tout le monde. "C'est irréel", s'est réjoui Amel Bent. "On a vu de la douceur et de la technique. C'est facile pour elle. (...) Elle est impressionnante, c'est un extra terrestre", a quant à lui confié Soprano.

Lili (14 ans) - Rise like a phoenix de Conchita Wurst

Sa prestation de Je sais pas de Céline Dion lui a valu d'être repêchée par Soprano lors de la demi-finale. Pour la finale, elle a choisi Rise like a phoenix de Conchita Wurst. Si lors des répétitions elle semblait hésitante et stressée, elle n'a rien laissé paraître une fois sur le plateau. Très sûre d'elle, elle a chanté le titre avec justesse et technique. Un show qui a mis les larmes aux yeux de Patrick Fiori. "Elle s'est révélée ce soir Lili", a déclaré Jenifer. "Je suis fière de toi, je n'ai pas de mots", a confié son coach.

C'est Lili qui a été choisie par le public, Inès a donc été éliminée

TEAM PATRICK FIORI

Carla (12 ans) - L'hymne à l'amour, Edith Piaf

Sa prestation sur It's Oh So Quiet de Björk lui a permis de se démarquer et être désignée par Patrick Fiori pour la finale. Pour se démarquer, c'est L'hymne à l'amour d'Edith Piaf qu'elle a choisie d'interpréter pour séduire son coach et le public. Sur les conseils de son mentor, elle n'a pas hésité à avoir de la gestuelle. Et cette émotion dans sa voix a fait qu'elle a captivé tout le monde. "C'est une chanson qui est très casse gueule. (...) Mais dans tes cordes vocales, tes yeux et la beauté que tu es, tu l'as rendue unique", a confié son coach.

Ismaël (11 ans) - I want you back, Jackson five

L'ancien Talent d'Amel Bent avait repris Armstrong de Claude Nougaro la semaine dernière. Et ce soir, c'est dans un tout autre registre qu'il s'est illustré en interprétant I want you back des Jackson Five. Comme à son habitude, le jeune garçon a fait le show et dévoilé sa version du titre. Un spectacle qui a fait swinguer tout le monde sur le plateau. "Tu aimes le show et en plus tu invites les gens. (...) Tu es unique, tu as une énergie folle", a confié son coach. "Il est dans mon coeur comme mes deux autres finalistes", a admis Amel Bent qui l'a autrefois coaché.

C'est Carla qui a été sauvée par le public, Ismaël est donc éliminé.

Carla, Ermonia, Lili et Emma s'affrontent

Après leur chanson en solo, il était temps pour les dernières qualifiées d'interpréter une chanson avec leur coach pour convaincre le public de voter pour eux. Une compétition 100% féminine.

Au côté de Patrick Fiori, Carla a repris Pour oublier de Kendji Girac. Ce qui est certain, c'est que tous deux n'ont pas oublié de mettre le feu sur le plateau pour leur dernière interprétation. "Je pense que sortie de ce plateau, elle fera carrière", a déclaré le coach après le show.

Ermonia et Amel Bent ont chanté Allô maman bobo d'Alain Souchon. Un moment fort en émotions et en frissons face à ces deux grandes voix. "On est très émues toutes les deux, on est très connectées. Je l'aime vraiment du plus profond de mon coeur", a déclaré la coach.

Emma et Jenifer ont souhaité mettre l'amour en avant en interprétant Viens on s'aime de Slimane. Toujours aussi énergique, la benjamine de l'aventure a tout donné face à son mentor et a pris plaisir à se présenter une dernière fois sur le plateau. "C'est mon rêve qui se réalise", a admis Emma à la fin de sa prestation.

Pour clôturer le show, Lili et Soprano ont repris Changer, de Maître Gims. Un moment durant lequel le public est resté en suspend tant l'émotion était au rendez-vous. "Il faut croire en ses rêves jusqu'à la fin", a confié le coach.

La gagnante est...

Il était temps pour le public de connaitre la gagnante de The Voice Kids 5. Et c'est Emma, le Talent de Jenifer, qui a été sacrée à l'issue de la soirée.