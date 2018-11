The Voice Kids 5, les battles : Mélia, Inès et Alexander s'imposent

Ce vendredi 23 novembre 2018, The Voice Kids 5 proposait son sixième numéro, consacré aux battles, sur TF1 dès 21h. Face aux coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori, les talents recrutés durant les auditions à l'aveugle, âgés de 7 à 15 ans, ont fait de leur mieux pour séduire une nouvelle fois leurs coachs avant la demi-finale.



TEAM JENIFER

Camila & Zion Luna, Stella et Lilian

Pour ce premier trio de la soirée pour la team Jenifer, la coach a décidé d'opposer un duo à deux solistes... Et c'est sur Si t'étais là de Louane qu'ils vont s'affronter. Elle voulait une chanson douce avec une jolie histoire à raconter. Pour les Cubains Camila et Zion, le défi est particulièrement difficile car ils ne chantent pas souvent en français. Ils ont du mal à apprendre les paroles... Pourtant, Jenifer les trouve tout de suite très doués. Elle conseille à Stella d'être plus émouvante et de donner progressivement. Il faut aussi que Lilian s'impose davantage.

Une fois sur scène, le trio se donne à 100% pour émouvoir... et ça marche ! Très vite, Jenifer est en larmes et Amel Bent n'en mène pas large. Patrick Fiori et Soprano sont emballés par les propositions et semblent dans l'incapacité de choisir l'un des Talents. "Vous faites du bien, merci beaucoup", lâche Jenifer. Amel Bent a préféré Camila & Zion Luna, Patrick Fiori a préféré Lilian, Soprano ne peut pas trancher.

Jenifer décide de garder Lilian.

Rosie, Mano et Mélia

Jenifer reconnaît que ce trio est un peu improbable mais elle est sûre qu'ensemble, ils pourront faire quelque chose d'étonnant. Pour les aider, la chanteuse de Notre idylle a décidé de les faire s'affronter sur Moi aimer toi de Vianney. Lors du coaching, Soprano et Patrick Fiori qui avaient dit qu'ils voulaient assister aux répétitions de Rosie débarquent... et la petite fond en larmes. À force de répéter, la fillette très timide s'ouvre grâce à la bienveillance des coachs présents pour elle. Jenifer trouve que Mano "tient la baraque" grâce à ses harmonies et admet que Mélia en impose par sa voix et sa positivité.

Une fois sur scène, le trio offre un vrai moment de bonne humeur. Mano continue d'exceller dans ses harmonies, Mélia en impose avec son assurance et Rosie a mis sa timidité de côté... Mais est-ce que ce sera suffisant pour s'imposer ? Les coachs et le public sont debout. Patrick Fiori et Soprano garderaient la Guyanaise Mélia, Amel Bent ne tranche pas.

Jenifer décide de poursuivre la compétition avec Mélia.

TEAM AMEL BENT

Wilson, Maïssa et Hermonia

Ce trio est très "contemporain" selon la coach. Pour illustrer cela, Amel a décidé de les opposer sur Tout donner de Maître Gims. Wilson se dit très sceptique car il n'écoute pas beaucoup de variété française. Lors des répétitions, le plus gros problème des jeunes Talents est l'articulation face à ce titre urbain avec un gros débit de parole. Amel veut qu'Hermonia soit moins parfaite, qu'elle se lâche un peu... Elle conseille à Wilson de mettre moins de fioritures et d'aller directement à l'essentiel.

Sur scène, le trio se donne et Amel Bent est très emballée. Tous les Talents offrent un moment remarqué par les coachs. Soprano et Patrick Fiori ne cachent pas non plus leur satisfaction face à cette prestation. Patrick Fiori et Soprano garderaient Wilson, Jenifer n'arrive pas à trancher.

Amel Bent décide de garder Hermonia.

TEAM SOPRANO

Inès, Mathéo et Alexandra

Soprano a vu un côté très pop chez ces trois jeunes gens, il a donc décidé de les opposer sur un titre pop : What About Us de Pink. Alexandra est conquise par ce choix, Inès également. Lors des répétitions, Mathéo est trop timide et Soprano l'encourage à se révéler à lui-même et aux autres. Inès est très professionnelle et Alexandra a toujours cette voix qui va droit au but et qui plaît tant au coach.

Une fois sur scène, le trio fait rapidement des étincelles. Mathéo ne se laisse pas manger par ses talentueuses rivales et enchaîne les notes impressionnantes pour un jeune adolescent. Les coachs sont impressionnés par chacun des jeunes Talent, tour à tour. "Vous avez déchiré", lâche Soprano après la prestation. Amel Bent et Patrick Fiori garderaient Inès, Jenifer ne tranche pas.

Soprano décide de poursuivre avec Inès.

TEAM PATRICK FIORI

Ilona, Lina et Irma

Patrick Fiori a décidé de les opposer sur un tube très très (trop ?) entendu, Shape of You d'Ed Sheeran. Il pense que le trio va fonctionner car il a ressenti une connexion entre les jeunes filles. Lors des répétitions, Irma et Ilona sont tout en puissance, Patrick Fiori leur demande d'apprendre à s'harmoniser. Lina est anxieuse d'être accompagnée par de grandes voix... mais, positive, elle sait qu'elle va compenser avec son énergie.

Une fois sur scène, Lina entame la prestation avec un beatbox qui met l'ambiance. Irma et Ilona donnent de la voix mais la plus petite ne se démonte pas malgré sa voix moins imposante... Les coachs dansent, le public est debout, c'est un succès. Jenifer poursuivrait avec Irma, Sorpano et Amel Bent ne tranchent pas.

Patrick Fiori décide de poursuivre avec Irma.

Abby & Sarah, Alexander et Louna

Patrick Fiori reconnaît s'être retourné sur ces Talents car leurs voix lui avaient "éclaté le coeur". Pour remettre en avant ces voix une fois de plus, le coach a décidé de les opposer sur When I Was Your Man de Bruno Mars. Il veut offrir quelque chose de très pur au public ! Les jumelles Abby & Sarah sont heureuses d'avoir une chanson en anglais. Lors des répétitions, Alexander apprend à projeter davantage sa voix, Louna à livrer de la nuance... De leur côté, Abby & Sarah impressionnent le coach qui n'a pas grand-chose à leur conseiller.

Une fois sur scène, les quatre artistes donnent clairement de la voix. Les harmonies d'Abby & Sarah apportent beaucoup de douceur à la proposition. Alexander propose lui aussi de très jolis moments grâce à sa voix parfaitement maîtrisée. "C'était compliqué", reconnaît Patrick Fiori à la fin de la performance. Amel Bent et Jenifer garderaient Alexander, Soprano poursuivrait avec Abby et Sarah.

Patrick Fiori décide de poursuivre avec Alexander.

Résumé des équipes

Jenifer : Lili, Lilian, Mélia

Amel Bent : Ismaël, Hindi, Hermonia

Soprano : Emma, Madison, Inès

Patrick Fiori : Carla, Irma, Alexander

