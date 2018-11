The Voice Kids 5 : Les jumelles Abby et Sarah au top, Madison et Lili séduisent

Ce vendredi 2 novembre 2018, The Voice Kids 5 proposait son 4e et dernier numéro des auditions à l'aveugle sur TF1 dès 21h. Face aux coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori, un nouveau groupe d'enfants et d'adolescents, âgés de 7 à 15 ans, ont tenté de montrer l'étendue de leur talent vocal.



Maëlyss (11 ans)

La fillette est fan de Lara Fabian, c'est pourquoi elle a décidé de reprendre la version de Caruso de la chanteuse pour son audition dans The Voice Kids 5. Naturellement, la production de l'émission lui a réservé une surprise puisque la chanteuse belge a enregistré un message depuis les coulisses de la version québécoise de The Voice où elle est coach. Maëlyss reste sans voix face aux encouragements de sa star préférée. "Pour moi, The Voice Kids, c'est le plus grand concours du monde", commente la jeune fille avant de monter sur scène.

Une fois sur scène, Maëlyss fait tout de suite sensation. Les coachs n'osent pas se retourner tout de suite tant l'émotion est palpable et la performance soignée... Sur le refrain, Amel Bent est la première à se retourner, suivie par Patrick Fiori puis Soprano. "Elle est habitée, la petite", commente ce dernier. Jenifer ne s'est pas retournée mais est également séduite par cette si jolie voix.

Maëlyss choisit de rejoindre Amel Bent.

Rosie (9 ans)

La fillette actuellement en CM1 à Aurillac n'a pas que la musique comme passion dans la vie, elle se voit aussi actrice, mannequin ou pâtissière. Dans The Voice Kids, elle va représenter toute sa famille car tous ont rêvé de faire l'émission par le passé. Elle espère vraiment que l'un des quatre coachs se retournera ce soir. En tout cas, elle assure qu'elle va tout donner.

Une fois sur scène, Rosie reprend le hit Mon coeur, mon amour d'Anaïs. Patrick Fiori est très vite séduit par le phrasé de la petite fille mais les nombreuses imperfections de la prestation semblent l'empêcher de buzzer. Jenifer est séduite malgré tout ça. "C'est bien !", assure-t-elle. Jenifer est d'ailleurs la première coach à se retourner... et la seule.

Rosie rejoint Jenifer.

Madison (15 ans)

L'adolescente de 15 ans, élève de 2nde, est extrêmement timide dans la vie. Son père croit en ses capacités et espère qu'elle arrivera à ne pas trop douter d'elle pour s'imposer dans la compétition artistique. Si elle s'est inscrite au concours, c'est justement pour se surpasser. "J'avance sur la scène, je me dis 'Madison, aie confiance en toi, pas de stress, sois zen. Tu as de la chance d'être ici, donc profite à fond !'", confie-t-elle avant que l'on découvre sa prestation.

Sur scène, le choix de chanson (Issues de Julia Michaels) plaît tout de suite à Jenifer. Quand Madison chante ses premières notes, Amel Bent et Soprano se retournent aussitôt. Sur le refrain, Jenifer leur emboîte le pas, suivie par Patrick Fiori... Madison fait un carton plein ! "Madison, tu es wooow !", lance Soprano avant que la jeune fille ne fasse son choix d'équipe.

Madison choisit de rejoindre Soprano.

Mathéo (15 ans)

L'adolescent est élève de 3e et habite à Dijon. Il affirme voir le concours The Voice Kids 5 comme une revanche. Rien que ça. Il a décidé de chanter à l'âge de 9 ans après avoir assisté au concert d'une amie. C'est ainsi qu'il a commencé à chanter dans une chorale. De nombreux garçons de son école primaire n'ont pas compris son choix de chanter plutôt que de faire du sport avec eux. Ils se sont ouvertement moqués de lui. Aujourd'hui, il veut aller au bout de la compétition !

Une fois sur scène, Mathéo surprend en reprenant When We Were Young d'Adele. Dès les premières notes, les coachs sont soufflés par la voix du jeune homme. Soprano et Patrick Fiori sont les premiers à se manifester après une note grave du premier couplet incroyablement maîtrisée... Finalement, les coachs féminines, pourtant séduites, ne se retournent pas.

Mathéo choisit de rejoindre Soprano.

Lili (14 ans)

L'adolescente est élève de 2nde dans le Gard. La musique, c'est sa vie. Elle se lève à 5h20 le matin afin de commencer à jouer du piano. Après le lycée et ses devoirs, rebelote, la jeune fille se remet derrière son piano et chante le plus possible. Elle dit faire au moins 10 heures de piano et de chant par semaine. "Je suis déterminée. (...) J'ai envie de les séduire avec ma chanson", lâche-t-elle.

Ce soir, Lili a décidé de défendre sa place avec sa propre version de Call Me de Blondie, au piano. C'est un succès, une performance très émouvante ! Jenifer se retourne très vite, suivie par Amel Bent. À quelques secondes de la fin, Patrick Fiori rejoint la bataille. "J'ai été vraiment touchée, t'es émouvante", lâche Amel Bent.

Lili choisit de rejoindre Jenifer.

Élodie (11 ans)

Élodie a 11 ans, elle vient de Béziers. C'est à la suite d'un karaoké organisé un an et demi plus tôt avec sa famille que tous on découvert son potentiel. Elle a ensuite pris des cours de chant et progressé à vitesse grand V. "The Voice Kids, c'est mon premier concours, j'ai envie de montrer à tout le monde que je suis une vraie chanteuse", lâche-t-elle. Avant de monter sur scène, Élodie est déterminée et assure qu'elle va y aller "à fond" !

Ce soir, la petite fille a décidé de se faire remarquer avec une reprise de Beyoncé, Listen. Un choix qui séduit aussitôt Soprano. Cependant, il faudra attendre les dernières secondes pour que Soprano et Amel Bent se retournent simultanément. Très émue, Élodie fond en larmes.

Élodie choisit de rejoindre Amel Bent.

Abby et Sarah (13 ans)

Abby et Sarah sont soeurs jumelles et viennent de Toronto au Canada, d'où leur accent anglophone prononcé ! Elles ne cachent pas qu'elles sont très complices et prennent parfois plaisir à faire des blagues et à se faire passer l'une pour l'autre. Elles ont commencé à chanter et à jouer de la guitare quand elles avaient 4-5 ans et ce virus pour la musique ne les a jamais quittées. "C'est une expérience amusante et je vais m'en souvenir toute ma vie", a lâché la petite Abby avant de monter sur scène... À moins que ce soit Sarah. Who knows !

Une fois sur scène, Abby se met au piano et Sarah se saisit de sa guitare. Elles reprennent à deux Say Something de Great Big World. Les coachs ne repèrent pas tout de suite qu'il y a deux candidates sur scène... mais Patrick Fiori se retourne tout de même très vite... suivi par Jenifer. Sur les choeurs, tout le monde comprend et Soprano se retourne. Amel Bent ne peut plus se manifester, son équipe est pleine.

Abby et Sarah choisissent de rejoindre Patrick Fiori.

Tristan (12 ans)

Tristan est un jeune garçon très rock'n'roll qui joue du ukulélé. Il fait partie d'un groupe dans lequel toute sa famille à une place attitrée. Pour son audition à l'aveugle, le jeune garçon a choisi de reprendre un monument du rock, le titre Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Avec ce titre, Tristan veut dire à tout le monde : "Réveillez-vous." Il assure qu'il a surtout envie de donner au public... Il estime que s'il donne, on lui donnera en échange. Jolie philosophie.

Sur scène, Tristan se met à jouer du ukulélé et entonne l'hymne rock. Les coachs sont un peu désarçonnés au début, surtout que Tristan a une voix assez aiguë. Sur le refrain, les grosses guitares débarquent, la voix se fait plus assurée et Jenifer se retourne sur la performance du garçon. Elle est la seule.

Tristan rejoint Jenifer.

Alexandra (14 ans)

Alexandra vient de Lorraine où elle est élève de 3e. Ce sont ses parents qui l'ont inscrite à The Voice Kids 5 et la jeune fille a été très émue en apprenant sa sélection pour les auditions à l'aveugle. Ses parents et sa grande soeur sont ses premiers fans. Pour se faire remarquer par Soprano (le dernier coach capable de se retourner ce soir !), Alexandra a décidé de reprendre Running de Beyoncé.

Sur scène, Alexandra se met au piano et entame les premières notes de Running. Amel Bent et Jenifer adorent ce choix. Patrick Fiori est séduit par une note aiguë très maîtrisée. Sur le refrain, Soprano se retourne et complète son équipe.

Alexandra rejoint Soprano.

Résumé des équipes

Jenifer : Mano, Stella, Mélia, Camila et Zion Luna, Lilian, Mathilde, Rosie, Lili, Tristan

Amel Bent : Nassim, Maïssa, Ismaël, Zoé, Hindi, Ermonia, Maëlyss, Élodie

Soprano : Inès, Morgan, Emma, Marie, Talisa, Enzo, Madison, Mathéo, Alexandra

Patrick Fiori : Irma, Alexander, Lina, Léna, Alexandre, Ilona, Carla, Louna, Abby et Sarah

The Voice Kids 5, c'est tous les vendredis à 21h sur TF1.