The Voice : Une ancienne candidate se marie, Ricardo et Nehuda invités complices

Avant d'intégrer le casting des Anges de la télé-réalité (NRJ12), Nehuda a fait ses preuves comme chanteuse dans The Voice 3 (TF1) en 2014. A cette époque, la chérie de Ricardo s'est liée d'amitié avec une autre candidate du télé-crochet, Manon. Vendredi 25 août 2017, cette dernière s'est unie à son compagnon Hugo en présence des parents de la petite Laïa, ainsi que d'autres ex-Talents.

Comme dévoilé sur les réseaux sociaux, Manon – demi-finaliste de The Voice 3 et désormais meneuse de revue au Lido – a dit "oui" à l'homme de sa vie, créateur de bijoux parisien, au Manoir Bourguignon de Saint-Martin-en-Bresse (Saône-et-Loire).

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jolie rousse tatouée est apparue sublime en robe de mariée. Pour cet heureux événement, Manon a sorti le grand jeu : elle est arrivée en calèche devant ses proches. Une cérémonie on ne peut plus romantique !

Ricardo et Nehuda étaient de la partie et se sont montrés complices et amoureux sur Instagram. "Love is in the air", a écrit la jeune maman en légende d'une tendre photo du couple. Et ils n'étaient pas les seules personnalités conviées à l'événement. Slimane, grand gagnant de The Voice 5, était lui aussi parmi les invités.

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés !