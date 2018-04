The Voice : Une candidate emblématique enceinte !

Sur son site, Manon explique qu'avant de rencontrer Hugo, elle ne se voyait pas devenir maman avant longtemps. Mais tout a changé quand elle a trouvé l'homme de sa vie. Un mois avant leur union (le 25 août 2017), les tourtereaux ont pris la décision d'essayer d'avoir un enfant : "J'ai donc arrêté la pilule en me disant que j'avais un peu de temps avant que ça marche. Plus le temps passait, plus j'avais hâte, j'ai commencé à calculer, à tout noter, à faire des tests toutes les semaines (et du coup à avoir du retard tout les mois), bref les filles tout ce qu'il ne faut pas faire, car tout est dans la tête !!! Après six mois d'essais, nous avons décidé de lâcher prise, on partait à New York pour notre lune de miel au mois de février et surtout on allait à Miami rencontrer mon nouveau producteur, je me disais donc que peu importe ce qu'il se passait, la vie était belle."

C'est à ce moment-là que la chanteuse a senti une différence en elle. Une fois de retour en France, elle a donc fait un test qui était positif. "Il y a les maux de grossesse, j'ai de la chance je n'ai pas trop de nausées. J'ai un caractère de cochon mais mes proches vous diront que ça ne change pas lol. Ce qui à été le plus dur pour moi, c'est la fatigue et mes défenses immunitaires qui se font la malle, du coup malade tout le temps !! Je suis 'Meneuse de revue' au Lido depuis 2015, 2 shows par soir 5 jours sur 7... enceinte, c'est vraiment devenu dur. Je suis admirative des femmes qui travaillent jusqu'à 7 mois et demi !! Je ne sais pas jusqu'à quand je vais tenir mais j'espère le plus longtemps possible !!!", a-t-elle admis. Et de préciser que chaque prise de sang était un calvaire pour elle et qu'elle n'était pas immunisée contre la toxoplasmose.

Toutes nos félicitations à Manon et Hugo !