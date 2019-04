The Voice : Une ex-candidate surprend son mari dans N'oubliez pas les paroles

Belle surprise mercredi 24 avril 2019 dans N'oubliez pas les paroles ! Alors que Nagui animait un nouveau numéro de son jeu musical sur France 2, l'un de ses musiciens ne s'attendait certainement pas à être gâté à l'occasion de son anniversaire. En effet, le bassiste a eu le bonheur de voir débarquer sur le plateau sa chère et tendre femme, Amalya Delepierre, qui n'est autre qu'une ancienne candidate de The Voice. La jolie brune s'est alors emparée de la scène pour chanter Happy Birthday à son compagnon, lequel n'a pas pu cacher son étonnement tout en continuant à jouer de son instrument.

Amalya a donc démontré l'étendue de ses talents dans N'oubliez pas les paroles alors que Nagui apportait un gâteau d'anniversaire à son mari. "Amalia, la douce et tendre épouse de Monsieur Momo, faites du bruit pour elle !", s'est exclamé l'animateur avant de réprimander avec humour le couple qui s'enlaçait. "Merci, là je ne sais plus quoi dire", a déclaré le fameux Momo, visiblement ému par l'attention de sa femme.

Amalya Delepierre a participé à la toute première saison de The Voice en 2012. Elle y avait notamment rejoint l'équipe de Jenifer et était parvenue à se hisser jusqu'en demi-finale de la compétition. "Je me suis dit que c'était une fille et que, forcément, nous aurions la même sensibilité", confiait-elle au sujet de sa coach à l'époque. Deux après son passage dans le télé-crochet, Amalya dévoilait son premier single, La fin du conte, produit par le label Monstre Marin Corporation de Maître Gims.