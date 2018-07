The Walking Dead : Andrew Lincoln, les larmes aux yeux, officialise son départ

Au Comic-Con de San Diego, il y a souvent des sourires, qui accompagnent les grandes annonces (comme celle d'une nouvelle version de Buffy contre les vampires, par exemple), et parfois quelques larmes, comme celles d'Andrew Lincoln, vendredi 20 juillet 2018.

A quelques semaines de l'arrivée de sa neuvième saison sur les écrans, qui sera lancée en octobre aux Etats-Unis, The Walking Dead a pris un sérieux coup de plomb dans l'aile : l'interprète de son principal protagoniste a officialisé son départ. Les yeux embués, comme l'a observé le New York Post, l'acteur anglais Andrew Lincoln, qui prête ses traits à Rick Grimes depuis le début du show, s'est exprimé sur la fin de son aventure : "J'aime cette série. Elle compte plus que tout pour moi. J'aime les gens qui font cette série", a-t-il commenté lors d'une discussion publique au Comic-Con, tout en louant les hordes de fans qui lui ont permis de vivre "l'expérience la plus extraordinaire, incroyable et magnifique de [s]a carrière".

"Je ne veux pas que ça vire au discours d'acceptation d'Oscar ou à la notice nécrologique, s'est-il repris. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce [de la saison 9], nous sommes vraiment profondément fiers du travail que nous avons accompli sur cette saison. Personne n'est au-dessus de l'histoire et l'histoire de cette saison est incroyable. Ma relation avec Rick Grimes est loin d'être terminée."

Pour autant, Andrew Lincoln, 44 ans, va tout de même prendre ses distances avec son double de fiction, renouant avec la vie normale d'un père de famille, lui qui s'est marié en 2006 (avec Gael Anderson, fille du rockeur Ian Anderson) et a deux enfants, Matilda et Arthur : "Vous savez, ces gens ici et tout le monde là-bas à Atlanta [ville de tournage de The Walking Dead, NDLR] sont la plus formidable famille d'adoption que je pouvais espérer, mais j'ai une véritable famille et il est temps pour moi de rentrer à la maison", a conclu l'Anglais, qui va ainsi retrouver sa ville natale, Londres, après huit années passées majoritairement outre-Atlantique. Son programme dans l'immédiat ? "Dormir pendant les trois prochains mois", a-t-il confié avec humour. Dormir sur ses deux oreilles, un luxe que ne pouvait guère s'offrir Rick !

Ce qu'on comprend bien, c'est qu'Andrew Clutterbuck, de son vrai nom, n'est pas pressé de chasser les rôles, quinze ans après sa participation au culte Love Actually (la déclaration d'amour muette à Keira Knightley, écrite au marqueur sur des panneaux qu'il faisait défiler, c'était lui !) et huit ans après son apparition auprès de Vanessa Paradis dans L'Arnacoeur. Même s'il jette néanmoins un oeil aux scripts qu'il reçoit. Après tout ce qu'il a traversé en neuf saisons de The Walking Dead, on parie qu'il nous réserve encore quelques surprises.

Lauren Cohan, interprète de Maggie, a également quitté la série pour jouer dans Whisky Cavalier avec Scott Foley, laissant Norman Reedus et son personnage de Daryl en première ligne pour la suite éventuelle de The Walking Dead.