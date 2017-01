The Weeknd in love de Selena Gomez : Ses retrouvailles avec son ex Bella Hadid

C'est le coeur brisé que Bella Hadid a croisé son ex The Weeknd, une semaine après la publication des photos du rappeur embrassant la popstar Selena Gomez. Selon les informations du magazine Us Weekly, la bombe de 19 ans a croisé le Starboy ce mercredi 18 janvier, alors qu'elle assistait au concert en hommage à A$AP Yams qui s'est déroulé au Madison Square Garden de New York.

L'interprète de The Hills est monté sur scène pour faire honneur au rappeur, fondateur du collectif ASAP Mob, décédé il y a deux ans d'une overdose. Le bijoutier Ben Baller qui assistait à l'événement, ainsi que Kendall Jenner et son chéri supposé A$ap Rocky, a publié une Story sur sa page Instagram de la performance de The Weeknd, sur laquelle on aperçoit aussi Bella. "Mon pote Abel est venu enflammer la scène XO", a-t-il écrit en légende du cliché.

L'histoire ne dit pas si les deux ex se sont revus en coulisses. En revanche, il semblerait qu'ils soient toujours en contact et ce malgré la nouvelle relation du Canadien de 26 ans avec l'ex-compagne de Justin Bieber. Une idylle que la soeur de Gigi Hadid voit d'un très mauvais oeil. "Trahie" par sa copine et "le coeur brisé" par son ex, elle serait "dégoûtée" que The Weeknd refasse sa vie avec Selena, si l'on en croit le magazine américain.

"Bella a téléphoné à Abel à plusieurs reprises pour l'avertir que Selena Gomez se servait de lui mais il pense qu'elle est jalouse et n'en a rien faire de ce qu'elle lui raconte", a confié un informateur du magazine. Une autre source a précisé que Selena et Abel Tesfaye de son vrai nom avaient "commencé à sortir ensemble en tant qu'amis avant que la situation prenne une tournure romantique. Ils travaillent ensemble sur de nouveaux morceaux très sexy et ça a rejailli sur leur relation".

