The Weeknd : Le nouveau chéri de Selena Gomez révèle avoir "peur" du mariage

Alors qu'il sera très bientôt en tournée à travers l'Europe et qu'il vient de dévoiler le clip du deuxième extrait de son album Starboy (Party Monster, disponible sur YouTube depuis le 12 janvier), The Weeknd trône aujourd'hui en couverture du magazine américain GQ pour l'édition du mois de février.

Dans ce nouvel entretien, celui dont le vrai nom est Abel Tesfaye s'est notamment exprimé au sujet de son atypique coupe de cheveux, troquée il y a quelques semaines contre une coiffure résolument plus courte. Selon lui, ses fameuses dreadlocks appartiennent désormais aux prémices de sa carrière intimement liées au carton de son deuxième album studio sorti en 2015, Beauty Behind the Madness.

"Je ne pouvais plus me balader sans voir les p**ains de cheveux de The Weeknd. (...) J'ai travaillé très dur sur cet album. Et j'ai eu le sentiment que je devais me délivrer de beaucoup de stress. Me couper les cheveux m'a fait beaucoup de bien, parce que je peux désormais me fondre dans la masse. (...) Je ressemble à tout le monde, ce qui est ennuyeux, mais peut-être que je veux juste ressembler à tout le monde pour l'instant", a-t-il déclaré.

Je ne me balade pas en me prenant pour Idris Elba

Questionné sur son rapport à la célébrité, l'artiste de 26 ans par ailleurs confié qu'il ne se voyait pas du tout comme un sex symbol. "Je ne pense pas que ce soit vrai. Écoutez, je ne me balade pas en me prenant pour Idris Elba, vous comprenez ? Je ne vais pas rentrer en boîte et me dire : 'Oh merde, je suis le gars le plus sexy de cet endroit.' La raison pour laquelle les gens me veulent, c'est pour ce que je fais en studio. Donc je me concentre plutôt sur ça", a-t-il lâché.

Enfin, The Weeknd s'est brièvement épanché sur sa vie privée et sur la façon dont il envisageait l'avenir. Après avoir partagé la vie du mannequin Bella Hadid pendant deux ans (le couple a rompu en novembre dernier), le Canadien fréquente supposément la chanteuse Selena Gomez, avec laquelle il a été vu en pleine séance de câlins à Los Angeles, mardi 10 janvier. S'il ne dit rien sur ses relations amoureuses, il avoue néanmoins qu'il se verrait bien devenir père un jour. "J'ai l'impression que je suis plutôt le genre de mec qui aura des enfants avant de se marier. La première chose serait les enfants. Le mariage me fait peur, mec." Voilà qui est dit...