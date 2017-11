The Weeknd, séparé de Selena Gomez, roucoule avec une ex de Justin Bieber

Deux semaines après sa rupture avec Selena Gomez, qui est aujourd'hui de nouveau inséparable de son premier grand amour Justin Bieber, The Weeknd profite pleinement de son célibat pour roucouler avec de jolies jeunes femmes. La semaine dernière, c'est d'ailleurs au côté de Yovanna Ventura, conquête éphémère du Biebs en 2014, que le Starboy a été vu à plusieurs reprises.

Comme le rapporte le site Us Weekly, c'est main dans la main que le chanteur de 27 ans et le mannequin de 21 ans se sont rendus à l'anniversaire de French Montana, fête organisée jeudi 9 novembre dans une propriété privée de Beverly Hills. "Ils sont arrivés ensemble et se tenaient par la main. Ils sont bien restés deux heures et, partout où ils allaient, ils ne se quittaient pas. Il paradait à son bras, c'était évident qu'il voulait qu'on voie qu'il était accompagné. Ils étaient très affectueux l'un avec l'autre durant toute la soirée", a confié un indiscret.

Le lendemain, les tourtereaux étaient photographiés à la sortie du club Hyde. Installés côte à côte sur la banquette arrière d'une voiture, The Weeknd (de son vrai nom Abel Tesfaye) et Yovanna Ventura étaient accompagnés d'une amie de la jeune femme, assise sur le siège passager.

Il ne prend rien au sérieux avec aucune fille

S'il savoure son célibat retrouvé, l'interprète de I Feel It Coming n'a toutefois pas l'intention de se recaser de sitôt. Fin octobre, c'est dans les bras d'une autre femme qu'il avait été aperçu lors d'une soirée à Toronto, sa ville natale. Les images capturées par le site TMZ avaient fait le tour des réseaux sociaux. "Abel passe du bon temps en célibataire. Il ne prend rien au sérieux avec aucune fille pour le moment. Il pense que Yovanna est une femme magnifique, cool à fréquenter, mais rien de plus. Passer du temps avec elle est amusant", a dévoilé lundi 13 novembre un proche au site E! News.

Quant à une éventuelle réconciliation avec son ex Bella Hadid, dont il avait partagé la vie pendant un an et demi avant leur rupture en novembre 2016, les fans devront se faire une raison. "Bella et Abel ne remettent pas le couvert à l'heure actuelle mais il a toujours beaucoup d'amour et de respect pour elle et pour toute la famille Hadid", a-t-on glissé.

Pour l'heure, l'artiste canadien est "concentré sur sa musique" et prévoit de boucler très prochainement sa tournée mondiale. Il reprendra le fil de ses concerts le 29 novembre à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et conclura son passage en Océanie le 14 décembre à Perth, en Australie. En attendant, il savoure son temps libre en enchaînant les réunions festives à Hollywood. Samedi 11 novembre, il était au restaurant The Highlight Room pour célébrer le 43e anniversaire de Leonardo DiCaprio. Robert Pattinson, Emily Ratajkowski, Jamie Foxx ou bien encore Quentin Tarantino étaient aussi de la partie.