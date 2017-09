The Weeknd : Viol après un concert, le scandale en coulisses

Le 19 septembre dernier, The Weeknd se produisait au Schottenstein Center, qui se situe sur le campus de Colombus, dans le cadre de la partie américaine de sa tournée Starboy: Legend of the Fall. C'est à l'issue du concert, une fois que le chanteur canadien de 27 ans a quitté les lieux, que deux membres de son équipe auraient violé une jeune femme.

TMZ rapporte en effet qu'une plainte a été déposée pour viol au commissariat de l'Ohio State University, au lendemain du show, par la jeune femme qui avait eu accès aux coulisses, et dont l'identité n'a pas été divulguée. Selon le rapport obtenu par le site américain, les agents de police en charge de l'affaire estiment que tous les individus impliqués étaient sous l'influence de l'alcool. "La police a déclaré que les 'armes' utilisées lors du viol présumé comprenaient les mains, les pieds et les dents", complète TMZ tandis que les autorités tentent de récupérer des images de la scène issues des caméras de vidéo-surveillance. Les deux violeurs présumés ne font pas partie de l'entourage proche de The Weeknd puisqu'ils travaillaient de façon temporaire pour le compagnon de Selena Gomez.

Face au scandale, les organisateurs de la tournée de The Weeknd n'ont pas tardé à réagir en renvoyant les deux collaborateurs impliqués. "En apprenant les accusations visant deux membres du personnel de notre tournée, nous avons immédiatement résilié leur emploi. Nous travaillons avec la police afin de leur fournir toutes les informations, et l'aide dont ils peuvent avoir besoin", ont indiqué XO et Live Nation dans un communiqué. Une malheureuse affaire qui n'empêchera pas The Weeknd de poursuivre sa tournée jusqu'au 2 novembre aux Etats-Unis (avec un ultime concert à Chicago), avant de partir en Australie. Entre temps, l'ex de Bella Hadid se produira pour la toute première fois sur la scène des NRJ Music Awards, au palais des Festivals de Cannes, le 4 novembre prochain.