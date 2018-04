Théo Fernandez, alias Coin-Coin, tacle Les Tuche 3 : "Pas un grand film"

Certains estimeront qu'il crache un peu dans la soupe, d'autres diront qu'il a un regard plutôt objectif. Dans un portrait publié dans le Paris Match du 5 avril 2018, Théo Fernandez (qui incarne actuellement le décrié Gaston Lagaffe) a eu la dent un peu dure à l'encontre des Tuche et notamment du 3e opus. "C'est incompréhensible, dit-il en parlant du cap des 6 millions d'entrées franchi, d'autant que ce n'est pas un grand film. L'engouement est lié aux Tuche eux-mêmes..."

Mais le jeune homme clairvoyant ne s'arrête pas là et envoie une nouvelle pique. "Mais bon, dans ce troisième volet, je ne savais pas que je me retrouverais avec trois scènes en tout. Je veux bien assumer une notoriété pour un personnage, mais encore faut-il qu'il existe un minimum sur l'écran", lâche-t-il, visiblement ennuyé de voir son Coin-Coin, si présent dans le 2e opus aux États-Unis, relégué au second plan. Dans Les Tuche 3, alors qu'il est en pleine crise d'adolescence, ses parents l'envoient suivre un programme visant tout simplement à rencontrer l'amour pour la première fois (et "tremper son biscuit" comme l'affirme son père Jeff), ce qu'il fera avec une jeune fille incarnée par la belle Lou Gala (Tamara).

Je racontais que ma mère était morte

On apprend également dans ce portrait que Théo, 19 ans aujourd'hui, a été "menteur et manipulateur" dans son enfance. "Je m'inventais des vies, je racontais que ma mère était morte, que mon père avait disparu. Je voulais que les gens me suivent dans mon délire, voir jusqu'où je pouvais aller", raconte le jeune homme dont les maux se sont brutalement arrêtés lorsqu'il a commencé à tourner.

Assagi, il est aujourd'hui plus réfléchi et porte un regard sain sur le succès et notamment sur l'argent. "Je suis totalement détaché des choses matérielles. J'ai acheté un appart, mais je vis encore chez ma mère, annonce-t-il. J'ai une copine, je suis à l'abri financièrement. Et quand je touche 2000 euros pour une rediffusion d'un film à la télé alors que je suis en caleçon devant mon ordi, je les donne à des associations." Ça donne envie de l'aimer !