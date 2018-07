Théo Griezmann associé à Baptiste Giabiconi : Antoine valide leurs créations

Théo Griezmann et Baptiste Giabiconi n'ont pas que l'amour du football en commun. Parce qu'ils s'intéressent aussi tous les deux de très près à l'univers de la mode, le petit frère d'Antoine Griezmann et celui qui a souvent défilé pour Karl Lagerfeld et Chanel se sont associés. De leur collaboration sont nées des créations GZ Brand (la marque de prêt-à-porter de Théo Griezmann) x Giabiconi, six sweats à capuche colorés et modernes.

Fier de ces pièces inédites sur lesquels ils ont travaillé durant plusieurs mois, Théo Griezmann les a reçues il y a quelques jours seulement, pliées et emballées sous plastique. "@baptiste.giabiconi enfin !!!!!", a-t-il publié au début du mois de juillet sur Instagram depuis Macôn, quelques jours après s'être rendu en Russie avec ses parents et sa soeur Maud pour soutenir Antoine et l'équipe de France à la Coupe du monde. Théo Griezmann les a bien évidemment déballées pour les montrer portées.