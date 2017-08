Theo Rossi (Sons of Anarchy) : Papa comblé avec sa femme Meghan, sa guerrière

Theo Rossi semble abonné aux fils, pour son plus grand bonheur ! Star de Sons of Anarchy dans la peau de Juice Ortiz durant les sept saisons (2008-2014) du show créé par Kurt Sutter, l'acteur américain, qu'on retrouve désormais dans la série Netflix/Marvel Luke Cage, a accueilli, à 42 ans, un deuxième enfant : un autre garçon.

Deux ans après la naissance en juin 2015 du jeune Kane, Meghan McDermott, épouse de Theo Rossi depuis 2014, lui a donné un second fils, Arlo Benjamin Rossi. Né à New York jeudi 3 août 2011 à 15h06, le bébé pesait 4 kilos pour 51 centimètres.

"Ma femme et moi-même ne pourrions pas être plus heureux ni plus reconnaissants alors que nous accueillons dans ce monde notre fils, Arlo Benjamin Rossi, a déclaré le papa comblé au magazine People. Mon épouse et le petit se portent à merveille, mais je crois que notre garçon de 2 ans, Kane, est le plus heureux de tous maintenant qu'il est grand frère."

Et comme pour illustrer son propos, Theo Rossi partageait ensuite sur Instagram une première photo de Kane jouant son rôle auprès d'Arlo : "Et voilà comment l'histoire commence ! Mon #RoiKane et le p'tit #ArloLeGrand passent un pacte pour la vie #frères #soislexemple #lafamilledabord #heritage", écrivait-il en légende de l'image montrant le grand frère prenant dans ses mains l'une de celles du nourrisson.