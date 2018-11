Théodora de Grèce fiancée : Un nouveau mariage royal se prépare !

Comme le précise le communiqué royal, le fiancé âgé de 34 ans est né et a grandi dans le sud de la Californie. Il est avocat et travaille à Los Angeles. La princesse Theodora est la plus jeune fille de l'ex-roi Constantin II de Grèce et de l'ex-reine Anne-Marie de Danemark. Née après l'abolition de la monarchie grecque au début des années 1970, elle a grandi au Royaume-Uni et a poursuivi ses études aux Etats-Unis. La reine Elizabeth II pourrait bien être présente lors de ses noces puisqu'elle est sa marraine.

La petite soeur d'Alexia et Nicolas est aujourd'hui connue pour avoir joué le personnage d'Alison Montgomery dans la série Amour, Gloire et Beauté.