Thiago Motta nie avoir renversé un supporter, le PSG "condamne" et le défend

Le turbulent milieu de terrain italien Thiago Motta est dans la tourmente. Jeudi 8 février, aux dernières heures de la nuit, le PSG a atterri au Bourget en provenance de Barcelone où le club de la capitale venait d'être honteusement éliminé par le Barça de Neymar et Lionel Messi, 6 buts à 1. Une soirée cauchemardesque qui s'est terminée par les insultes et la colère d'une poignée de supporters parisiens venus accueillir les bleus et rouges à l'aéroport. Parmi les joueurs pris à partie se trouvait Thiago Motta. Le milieu était pourtant forfait et n'avait pas joué contre le FC Barcelone. Désireux de quitter l'aéroport et encerclé de supporters, il aurait renversé l'un d'eux, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers, des examens à l'hôpital et une ITT de plusieurs jours pour des blessures à un bras et au dos. L'homme a porté plainte, pendant que son cousin, témoin de la scène, donnait des détails, affirmant que "Thiago Motta l'a tamponné et il a pris la fuite".

Jusqu'ici silencieux, Thiago Motta a réfuté cette thèse par la voix de son agent, Alessandro Canovi. "Thiago était à l'arrêt, sa femme était à ses côtés et des supporteurs tapaient sur sa voiture, sur le capot et sur les côtés, a expliqué l'agent au Parisien. Il a alors voulu quitter les lieux. Il a passé la marche avant mais n'a absolument pas la sensation d'avoir renversé un supporteur. Si tel est le cas, il en est désolé mais ceci n'est pas établi."

En parallèle, le Collectif Ultras Paris a condamné les incidents. Cette frange de supporters, qui a lutté pour permettre au Parc des Princes de retrouver un semblant d'ambiance, craint que la direction parisienne ne sanctionne à nouveau. De son côté, le PSG a également dénoncé, condamnant "avec la plus grande vigueur les comportements inacceptables de ces individus", affirmant que le club et les membres du staff présents "se tenaient à leur disposition pour aider à ce que toute la lumière soit faite sur ces événements regrettables".