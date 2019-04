Thiago Silva : Son fils et sa belle-soeur agressés à l'arme semi-automatique

Sauf qu'une fois en voiture, à bord d'une Mercedes Vito, Isago Silva et sa tante ont été coincés par deux hommes circulant à moto, dont la plaque d'immatriculation avait été préalablement retirée pour empêcher toute identification. Sous la menace d'une arme semi-automatique, la belle-soeur de Thiago Silva leur a cédé sa montre de luxe, une Gucci dorée. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les voleurs sont toujours en fuite.

Cette agression intervient quelques mois après que Thiago Silva a été victime d'un cambriolage. En décembre 2018, l'appartement de l'international brésilien - situé dans le très chic 16e arrondissement de Paris - avait été visité en son absence. Les cambrioleurs étaient notamment repartis avec une montre estimée à 600 000 euros.

Malgré cet incident, Thiago Silva avait clamé son amour à la France et Paris lorsqu'il a été naturalisé français en mars dernier avec son épouse Isabele. "Aujourd'hui moi, ma femme Belle Silva, et nos enfants, Isago et Iago, sommes devenus des citoyens français. C'est un jour très heureux pour nous, parce que ça fait déjà six ans et demi que nous sommes à Paris et on se sens vraiment chez nous ici", avait-il déclaré sur les réseaux sociaux.