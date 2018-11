Thibault de Montalembert (Dix pour cent): Cette star internationale qu'il double

Thibault de Montalembert, 56 ans, est devenu un visage reconnaissable entre tous avec la série Dix pour Cent dans laquelle il incarne l'un des personnages principaux, l'agent d'acteurs Mathias Barneville. Celui qui avait commencé sa carrière cinéma en 1987 avec Hôtel de France de Patrice Chéreau a toujours alterné entre le septième art, la télévision et le théâtre (il a notamment été pensionnaire de la Comédie-Française de 1994 à 1996).

Une carrière très éclectique qu'il a développée également en dehors des planches et des écrans. En effet, Thibault de Montalembert est aussi doubleur. On l'a entendu doubler John Malkovich dans L'Échange, Heath Ledger dans I'm Not There, Hugh Jackman dans The Fountain, Jonny Lee Miller dans les deux Trainspotting, mais aussi Pierce Brosnan à trois reprises (dont The Ghost Writer) et Antonio Banderas dans cinq films dont la franchise Spy Kids. Mais le plus étonnant, et c'est moins connu du grand public, c'est qu'il a longtemps doublé une star internationale dont les films sont tous plus cultes les uns que les autres : Hugh Grant. La voix française du séduisant Britannique dans Coup de foudre à Notting Hill, Le Journal de Bridget Jones, Love Actually ou encore le récent Florence Foster Jenkins, c'est bien Thibault de Montalembert.

C'est ainsi que se conclut le portrait que fait de lui Libération dans son édition du 14 novembre 2018. On y apprend également qu'il vit depuis treize ans avec l'actrice Hélène Babu. "L'amour de ma vie", dit-il fièrement. Qu'il est papa d'un garçon de 23 ans qui "veut devenir agent, comme dans la série". Que son frère Hugues, de vingt ans son aîné, est devenu aveugle après avoir été agressé à l'acide en 1978. Et enfin que sa belle-soeur s'est tuée dans un accident de la route auquel il a assisté alors qu'il avait 18 ans.