Thibault Kuro : L'agression qui aurait pu lui coûter la vie

Thibault Kuro a eu la peur de sa vie. Loin de son amoureuse Jessica, en Australie pour le tournage de la nouvelle saison des Marseillais (W9), le beau brun a été victime d'une agression qui aurait pu lui être fatale. Sur Snapchat, l'ex-chéri de Shanna Kress raconte l'incident.

Alors qu'il roulait sur l'autoroute au volant de son "bolide" dimanche 12 novembre 2017, Thibault Kuro a été attaqué. "Quelques jeunes dans une voiture devant moi, sur la voie de gauche, m'ont lancé une espèce de lampe ou un truc avec du verre pour crever mes roues. Mais en fait, t'aurais pu me faire crever tout court", lance-t-il.

Choqué, l'ex-candidat des Anges de la télé-réalité 6 et 7 (NRJ12) en profite pour pousser un coup de gueule. "Au pire, si tu ne m'aimes pas, le mieux, c'est que tu ne me calcules pas. Mais évite de me tuer, déclare-t-il à ses haters. Il me reste encore quelques années à vivre. J'aimerais vivre !" Et d'ajouter : "Là, c'est chaud quand même d'en arriver à un niveau un peu dangereux."

Plus de peur que de mal pour Thibault Kuro qui ressort physiquement indemne de cet accident.