Thierry Ardisson clashe "l'exigence" d'Anne Nivat, femme de Jean-Jacques Bourdin

Samedi 7 octobre 2017, dans Salut les Terriens !, l'animateur Thierry Ardisson avait accueilli Jean-Jacques Bourdin et son épouse Anne Nivat, grand reporter de guerre. Présentée au départ comme la "femme de", la journaliste avait poussé un coup de gueule dans l'émission. Depuis, son mari a pris sa défense dans Le Grand Oral des Grandes Gueules (RMC), ce qui a fait réagir l'homme en noir...

Vendredi 1er décembre, à Paris Match, le présentateur de Salut les Terriens ! (C8) a déclaré : "La veille de sa venue dans l'émission, Anne Nivat m'a appelé trois fois pour me demander de ne pas oublier de dire qu'elle est 'Grand Reporter de Guerre'. J'avais prévu de le faire. Mais Tom Villa qui passe en début d'émission n'était pas briefé. Il ne l'a pas dit. Anne a alors exigé qu'on arrête le tournage pour que Tom revienne le dire."

Puis, Thierry Ardisson révèle : "Le lendemain, Anne m'a demandé de couper son pétage de plomb et de réintégrer le moment où Tom est revenu dire 'Grand Reporter de Guerre' dans sa chronique, comme si de rien était. J'ai refusé de truquer le montage. Et voilà, Jean-Jacques est fâché après moi ! Quelle histoire, ma bonne dame !"

Jeudi 29 novembre, Jean-Jacques Bourdin a en effet déclaré sur RMC : "Peut-être qu'Anne a été un peu excessive dans sa réaction mais elle a eu raison de réagir et je me souviens très bien que j'étais content qu'elle le fasse car il était inadmissible qu'elle soit présentée comme la femme de Jean-Jacques Bourdin. (...) Je l'aurais fait si elle ne l'avait pas fait. Je l'ai appuyée totalement (...) Je n'irai plus jamais chez Ardisson, je n'aime pas l'inélégance. Ils ont blessé Anne, ils m'ont blessé. Donc je n'irai plus."

L'affaire devrait être close.