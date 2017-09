Thierry Ardisson dévoile sa relation sexuelle avec un homme connu à 18 ans !

Invité le 12 septembre de Touche pas à mon poste pour parler de son émission Les Terriens du dimanche, l'animateur Thierry Ardisson a eu droit à une "interview miroir". C'est-à-dire qu'il devait répondre à des questions qu'il avait lui-même posées à ses invités par le passé. L'occasion d'évoquer son expérience sexuelle avec un homme...

Thierry Ardisson est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et il en a une nouvelle fois fait la démonstration. Alors qu'il devait dire s'il avait déjà essayé de coucher avec des hommes, l'animateur de 68 ans a répondu franchement. "J'ai essayé, ça c'est très mal passé. J'avais 18 ans... un peu plus peut-être. Le mec m'a raté quoi", a-t-il déclaré. Si ce n'est pas vraiment la première fois qu'il parlait de cette expérience homosexuelle, il a cette fois en revanche dévoilé un scoop : le nom de l'homme en question. "C'était avec un type qui est patron du Syndicat de la mode, qui s'appelle Didier Grumbach. Didier si tu me regardes...", a ajouté le mari de Audrey Crespo-Mara.

Didier Grumbach, neveu de l'ancien président du Conseil Pierre Mendès France, est aujourd'hui âgé de 80 ans.

Thomas Montet