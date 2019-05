Thierry Ardisson en larmes pour sa dernière sur C8 : "Je ne vous oublierai pas"

Mercredi 29 mai 2019, Thierry Ardisson (70 ans) tournait son tout dernier numéro des Terriens du samedi pour C8. En effet, faute d'avoir trouvé un terrain d'entente économique avec la chaîne qui l'emploie – cette dernière souhaitait réduire considérablement le budget octroyé à l'homme en noir –, l'époux de la journaliste Audrey Crespo-Mara a décidé de claquer la porte...

Selon nos confrères de TV Mag qui ont pu assister à cet enregistrement riche en émotions, Thierry Ardisson a évoqué cette décision radicale après le clap de fin, lorsque les caméras ne tournaient plus, auprès de ses équipes. "On a passé de très bons moments, des moments que l'on n'oubliera jamais. Ils peuvent me virer mais je suis revenu déjà quatre fois [il a été remercié trois fois par France 2 et une fois par Canal+, NDLR]. Quoiqu'il arrive, je ne vous oublierai jamais. Merci à tous. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas qu'ils tuent la télévision des gens qui se donnent du mal à écrire les émissions, à les tourner, à les monter, à les mixer. À quoi ça sert d'être milliardaire si on ne peut pas s'offrir Ardisson", a-t-il commenté les larmes aux yeux.

Egalement interpellé par nos confrères un peu plus tôt, l'homme en noir avait statué qu'il ne voulait pas faire de télévision "low cost". "Ils m'ont proposé la moitié de ce que j'avais. Vous accepteriez de travailler pour la moitié de votre salaire ?", avait-il asséné.

Lors de ce cette dernière, Thierry Ardisson a pu compter sur la présence de la star internationale Sting, sur les chroniqueurs de ses émissions et bien évidemment sur celles de son ami Laurent Baffie et de sa femme – laquelle l'avait publiquement soutenu il y a quelques jours – qui a assisté à l'intégralité du tournage.

La dernière des Terriens du samedi sera diffusée le 8 juin prochain à 18h45 sur C8.