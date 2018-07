Thierry Ardisson : Fini "Salut les Terriens", il présente sa nouvelle émission

À la rentrée prochaine, l'émission Salut les Terriens ne sera plus programmée en access le samedi soir sur C8. Interrogé par TV Magazine, Thierry Ardisson a révélé les grandes lignes du nouveau rendez-vous qui sera diffusé à la place...

Fini Salut les Terriens, c'est donc avec Les Terriens du samedi ! que les téléspectateurs de C8 auront rendez-vous entre 19h et 21h en septembre 2018. Après douze années de bons et loyaux services, le concept du talk show ne plaisait plus du tout à l'homme en noir de 69 ans. "Salut les Terriens ! me sortait par les yeux", a-t-il déclaré à nos confrères avant de s'en prendre aux "fauteuils Louis XVI ringards", aux interviews "lassantes" et à l'ambiance "pesante".

Dans quelques semaines, fini le warm up et les six interviews d'invités. L'émission débutera désormais avec une séquence humoristique menée par Tom Villa (déjà présent dans SLT), l'ex-polémiste d'On n'est pas couché (France 2), Yann Moix arrivera ensuite avec son édito Les Moix d'or (une séquence où il aura carte blanche pour évoquer les sujets qu'il souhaite) et c'est après ces séquences que l'interview Ardiview sera proposée. Là encore, des changements sont à prévoir. Thierry Ardisson veut par exemple plus de culture. "Je vais revenir à plus de 'brain', d'intelligence, parce que je suis nostalgique de Rive droite, rive gauche que j'adorais", a-t-il expliqué.

La chronique d'Alex Vizorek, très appréciée, sera maintenue. Une séquence avec un invité venu faire sa promotion, le Shopping, interviendra ensuite "sur un ton rigolo" et "sans que l'invité ne raconte sa vie" avant qu'un jeu ne vienne clôturer chaque émission.

Bref, le remaniement sera important !