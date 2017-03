Thierry Ardisson harcelé par Bruno Masure : Il règle ses comptes !

Ambiance sur le plateau de Salut les terriens ! (C8), samedi 11 mars 2017. Lors de son traditionnel "Warm Up", Thierry Ardisson a révélé être victime de harcèlement depuis plusieurs mois et n'a pas manqué de s'en prendre au principal intéressé.

Aussi les 1 051 000 de téléspectateurs présents devant leur petit écran ont-ils appris que le journaliste Bruno Masure a envoyé de nombreux messages injurieux au compagnon d'Audrey Crespo-Mara. "Je recevais depuis déjà quelques mois des petits SMS avec : 'Pétasse, T'es une conne, Va te faire en****r...' Voilà, des petits trucs sympa", a confié ce dernier, avant de dévoiler le numéro de téléphone de son harceleur.

Après quoi, Thierry Ardisson a révélé comment il a démasqué son rival : "Un jour, j'en ai eu marre de me faire agresser jour et nuit, donc j'ai demandé à un ami que j'ai dans la police à qui appartenait le numéro. Bruno Masure." L'animateur de 68 ans s'est ensuite fait un plaisir de s'en prendre à l'ancien chroniqueur de Vivement Dimanche prochain : "Mon pauvre. Mon pauvre Bruno. Tu n'as que ça à foutre, mon gars ? Mais oui je suis une pét***e et je t'emm***e."

Une pique qui n'est pas passée inaperçue puisque Bruno Masure s'est rapidement saisi de son compte Twitter afin de lui répondre : "Mes messages à ce pauvre Ardis­son étaient tout sauf anonymes ! J'ai le plus profond mépris pour ce minable. Point barre. Bonne soirée."

C'est dit !