Thierry Ardisson inquiet pour Audrey Crespo-Mara : Son tendre message

Thierry Ardisson (69 ans) est un homme amoureux et a de nouveau tenu à le faire savoir. Lundi 3 septembre 2018, C8 a diffusé une émission spéciale baptisée C8 fait sa rentrée afin de dévoiler les programmes de cette saison. Les animateurs de la chaîne ont fait le déplacement pour participer au programme animé par Cyril Hanouna.

Autour de la table se trouvaient donc Valérie Bénaim (de retour ce mardi 4 septembre 2018 aux commandes de C'est que de la télé), Vincent Lagaf (Strike) ou encore Thierry Ardisson. Et l'animateur des Terriens du samedi et des Terriens du dimanche n'a pas manqué d'adresser un tendre message à sa moitié Audrey Crespo-Mara. Inquiet de savoir que la belle blonde de 42 ans pouvait le regarder, il a confié : "Audrey, si tu me regardes maintenant, c'est que tu n'es pas couchée à 22 heures. Et je te le dis Audrey, il faut que tu te couches parce que demain, à 8h15, tu es sur Europe 1 et ensuite sur LCI. Donc couche-toi bébé. Couche-toi, je t'aime."

Une charmante déclaration qui a à coup sûr charmé Audrey Crespo-Mara. Pour rappel, cette dernière a pris les rênes de l'interview politique de la matinale d'Europe 1 et est aux commandes et d'une nouvelle émission quotidienne baptisée Audrey & Co sur LCI.