Thierry Ardisson insulté par Bruno Masure : "Viens me le dire en face !"

Samedi 11 mars 2017, dans Salut les Terriens ! sur C8, Thierry Ardisson avait fait une étonnante révélation au sujet de Bruno Masure dans son émission : "Je recevais depuis déjà quelques mois des petits SMS avec : 'Pétasse, T'es une conne, Va te faire en****r...' Voilà, des petits trucs sympa. (....) Un jour, j'en ai eu marre de me faire agresser jour et nuit, donc j'ai demandé à un ami que j'ai dans la police à qui appartenait le numéro. Bruno Masure. Mon pauvre. Mon pauvre Bruno. Tu n'as que ça à foutre, mon gars ? Mais oui je suis une pét***e et je t'emm***e", avait-il déclaré

Des propos qui avaient fait réagir l'ex-présentateur de JT sur Twitter : "Mes messages à ce pauvre Ardis­son étaient tout sauf anonymes ! J'ai le plus profond mépris pour ce minable. Point barre. Bonne soirée."

Une semaine plus tard, l'homme en noir en a remis une couche dans son programme et une sacrée couche. Lors de la séquence du Warm Up il a officiellement invité Bruno Masure à venir l'affronter en face : "Bruno, soyons clairs, c'est comme Yassine Belattar [humoriste, NDLR] qui m'a pourri sur Facebook et sur Twitter. Il sera là ce soir pour me dire les choses en face et si tu penses que je suis une pétasse, ce qui est possible, tu viens me le dire en face, quand tu veux la semaine prochaine. Tu es le bienvenu. Moi je préfère regarder les gens en face."

Pour le moment Bruno Masure n'a pas réagi. Pas sûr qu'il réponde favorablement à l'invitation...