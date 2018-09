Thierry Ardisson : "J'ai dit à Yann Moix que je le payais le double"

Oubliée, Salut les terriens ! Samedi 8 septembre 2018, Thierry Ardisson a fait son retour sur C8 avec une toute nouvelle formule baptisée Les terriens du samedi. A ses côtés se trouvaient Laurent Baffie et Frédéric Taddei. Ce dernier n'aurait toutefois jamais dû être autour de la table en tant que chroniqueur. C'est en effet Yann Moix qui a été choisi par l'animateur de 69 ans à l'origine. Mais, ne pouvant venir sur le plateau pour la première, il a été remplacé pour le lancement.

Nul doute que l'homme en noir ne lui en tiendra pas rigueur tant il est heureux de l'avoir à ses côtés cette saison. Lors d'une interview pour Le Parisien du samedi 8 septembre, Thierry Ardisson n'a pas tari d'éloges à son sujet : "J'aime son sens de la punchline. Il va décerner chaque samedi les 'Moix d'or', les récompenses que personne n'a envie de recevoir. Dès qu'il a quitté Ruquier, je l'ai appelé. Je lui ai dit qu'au lieu de rester trois heures à côté de Christine Angot, il pouvait venir chez moi vingt minutes par semaine parler de sujets dont il avait envie. Et que je le payais le double", a déclaré Ardisson avec malice. Une offre que Yann Moix ne pouvait refuser.

En 2015, il avait rejoint l'émission On n'est pas couché, sur France 2. Il y est resté jusque juin 2018. "C'est une sorte de contrat tacite. Tous les chroniqueurs qui ont succédé à Zemmour et Naulleau sont restés trois ans. La production m'a dit qu'une quatrième année était envisageable, mais je pense que c'est bien ainsi. L'exercice est passionnant mais épuisant", confiait-il à Paris Match, en mai dernier. Laurent Ruquier a donc dû partir à la recherche d'un digne successeur. Et c'est en Charles de Consigny qu'il pense l'avoir trouvé.