Thierry Ardisson : Méline de "Tout le monde en parle" était harcelée...

Le dernier numéro du magazine Society fait des révélations croustillantes sur les coulisses de l'émission culte Tout le monde en parle diffusée entre 1998 et 2006 sur France 2. Si son ancien animateur Thierry Ardisson multiplie les indiscrétions au cours de cet entretien accordé à nos confrères, son ex-assistante de réalisation Méline Blanc-Micciché n'est pas en reste...

Douze ans après l'arrêt de l'émission, celle que l'on voyait souvent apparaître à l'écran avec son casque vissé sur la tête a dévoilé que le succès de l'émission et sa mise en avant régulière dans celle-ci lui avait valu quelques petits soucis au début des années 2000. "Je me suis mise au krav-maga parce que pendant un temps, il y avait un mec qui me suivait partout en bagnole à la sortie du tournage", a en effet révélé la charmante brune.

Et Méline de poursuivre son récit : "Une fois, j'ai eu le malheur de répondre à une question que Thierry Ardisson avait posée à Noémie Lenoir. Il lui avait demandé si, par amour, elle accepterait d'être une esclave sexuelle. J'ai répondu oui. Thierry l'a évidemment gardé au montage et dans la rue ou dans les lettres, on me demandait : 'Méline, tu veux pas être mon esclave sexuelle à moi ?'"

Heureusement, la professionnelle de l'audiovisuel avait aussi des admirateurs plus mesurés. "Je recevais aussi beaucoup de lettres d'amour d'adolescents. C'était mignon. J'avais un fan-club, dont un certain Thierry qui habitait en Belgique et qui faisait, les jours de tournage, l'aller-retour dans la journée pour me voir. Une BD a même été faite sur moi. Ma fille a fait des recherches ; il y a eu une recrudescence du prénom Méline pendant les huit ans de l'émission", s'est-elle rappelé avec satisfaction.

