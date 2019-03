Thierry Ardisson : Nouvelle déclaration d'amour à sa femme Audrey Crespo-Mara

Thierry Ardisson est un homme amoureux et il le dit haut et fort. Marié à la journaliste Audrey Crespo-Mara depuis juin 2014, l'animateur de 69 ans n'hésite jamais à faire de belles déclarations à celle qui partage sa vie depuis près de dix ans. Il l'a encore prouvé sur le plateau du Grand Oral des Grandes Gueules (RMC, Numéro 23) le 1er mars.

Alors que Thierry Ardisson est revenu sur son interview culte pour le magazine Society en août dernier, l'animateur Olivier Truchot a mentionné sa personnalité et surtout sa solitude. C'est à ce moment-là que le présentateur des Terriens du samedi et du dimanche (C8) a évoqué sa femme Audrey Crespo-Mara. Si on pourrait le penser solitaire, Thierry Ardisson est bien loin de l'être. "Je ne suis pas du tout solitaire, je suis très heureux en amour. Ma femme est ma moitié. Donc, on vit ensemble, je lui raconte tout. Je l'étais avant de la rencontrer", a-t-il déclaré avec passion avant d'ajouter : "Elle est ma meilleure amie, ma meilleure amante."

Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara fêteront prochainement leurs dix ans d'amour. Voilà un couple qui a su rester uni dans le show business !

