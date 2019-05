Thierry Ardisson quitte C8 : "La qualité a un prix"

C'est sûr, ce samedi 18 mai, tout le monde en parle. Le site du journal Le Parisien a révélé que Thierry Ardisson quitte la chaîne de la TNT, C8. L'animateur aux actuellement aux commandes des émissions Les Terriens du samedi ! et Les Terriens du dimanche !.

"Je ne serai pas sur C8 à la rentrée. La chaîne n'a plus les moyens de s'offrir Ardisson et ses équipes. Et je ne veux pas faire de la télé low cost sous le joug des comptables. (...) La divergence porte sur les moyens nécessaires pour faire une bonne et belle émission, comme celles qui me valent un site dédié à l'INA [Institut national de l'audiovisuel, NDLR], des coffrets, des centaines de milliers de vues sur YouTube et de nombreux documentaires. La qualité a un prix", a lâché l'homme en noir selon des propos rapportés par Le Parisien. Il aurait même plaidé sa cause auprès du décrié patron Vincent Bolloré, l'actionnaire principal de la chaîne...

Thierry Ardisson doit annoncer sa décision de rompre sa collaboration avec la chaîne du groupe Canal +, par communiqué. L'animateur culte n'a pas manqué de souligner que ce problème financier est fâcheux car son talk-show du week-end marche bien côté au niveau des audiences. "En adoptant le système de calcul des émissions comparables, elle se situe au million de téléspectateurs malgré les 27 samedis Gilets jaunes où les chaînes d'info et les JT ont cartonné", assure-t-il.

L'époux de la journaliste Audrey Crespo-Mara va sans doute être sollicité dans le grand mercato de l'été... "Je vais m'occuper de mes équipes, et j'annoncerai avant l'été mes prochaines activités dans le talk-show, le flux et la fiction", a-t-il ajouté.