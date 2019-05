Thierry Ardisson quitte C8 : sa femme Audrey Crespo-Mara réagit

Dans une annonce choc faite au cours du week-end du 18 mai 2019, Thierry Ardisson a révélé qu'il quittait C8, chaîne sur laquelle il officiait depuis 2016. Aux commandes d'un nouveau numéro d'Audrey&Co ce lundi 20 mai 2019, sur LCI, son épouse Audrey Crespo-Mara a commenté la nouvelle pour la première fois à la télévision. A la fin de la chronique de Thierry Moreau, la belle blonde de 42 ans a déclaré : "Thierry n'est pas du genre à accepter l'inacceptable. Permettez-moi d'embrasser mon mari. Mon amour, je t'aime, je suis là."

Pour rappel, l'homme en noir a annoncé la nouvelle deux jours plus tôt par voie de communiqué de presse. "Je ne serai pas sur C8 à la rentrée. La chaîne n'a plus les moyens de s'offrir Ardisson et ses équipes. Je ne veux pas faire de la télé low cost sous le joug des comptables. J'ai besoin des moyens nécessaires pour faire une bonne et belle émission. La qualité a un prix. La divergence porte sur les moyens nécessaires pour faire une bonne et belle émission, comme celles qui me valent un site dédié à l'INA, des coffrets, des centaines de milliers de vues sur YouTube et de nombreux documentaires. La qualité a un prix", a-t-il écrit avec fermeté.

Pour l'heure, on ne sait pas encore quels sont les projets de Thierry Ardisson. Ce dernier annoncera ses futures activités avant l'été, dans son émission Les Terriens du samedi !.

Le présentateur de 70 ans était aux commandes de Salut les terriens ! (diffusée de 2006 à 2016 sur Canal+ avant de basculer sur C8), rebaptisée Les Terriens du samedi ! en 2018, et des Terriens du dimanche !, à l'antenne depuis 2017.