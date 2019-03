Thierry Ardisson : Son astuce osée pour faire parler ses invités

Tout le monde en parle, 93, faubourg Saint-Honoré, Les Terriens du samedi... En plus de 30 ans de carrière, Thierry Ardisson a marqué le PAF. Les personnalités du moment se bousculent pour faire la promo de leur dernier film ou album dans ses émissions. Mais en contre-partie, l'animateur de 70 ans veut du scoop. Et pour faire parler ses invités, il a une technique bien à lui, comme il le révèle dans le magazine Technikart.

"Quand tu fais un talk-show, il faut faire boire les invités !", lance Thierry Ardisson. Et de s'expliquer : "D'abord parce qu'un invité torché, il lâche beaucoup plus de choses qu'un invité à jeun !" Mais il n'est pas toujours évident de faire boire suffisamment d'alcool pour parvenir à un tel résultat... "Le problème des Terriens, c'est que c'est filmé le samedi après-midi ; alors on essaie de tourner un peu tard, genre vers 18 heures, mais les gens ne sont pas torchés", raconte le mari de la journaliste Audrey Crespo-Mara.

À l'inverse, lorsqu'il présentait Tout le monde en parle, Thierry Ardisson, qui s'apprête à devenir grand-père pour la première fois, parvenait plus facilement à griser ses invités et leur soutirer quelques confidences. "Ils arrivaient vers 20 heures, on les enfermait dans une loge avec du champagne glacé, raconte le célèbre animateur. Une fois sur le plateau, ils étaient prêts à tout raconter ! Et ça joue beaucoup ! Sur un talk-show, c'est vraiment important !" Reste à savoir si aujourd'hui encore les invités des Terriens du samedi et des Terriens du dimanche sont peu ou prou sous l'emprise de l'alcool lorsqu'ils se livrent face à l'homme en noir...

