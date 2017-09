Thierry Ardisson : Son geste cash à Jean-Michel Aphatie qui a critiqué sa femme

Dimanche 10 septembre 2017, Thierry Ardisson a profité de la première diffusion de sa nouvelle émission Les Terriens du dimanche sur C8 pour régler ses comptes.

Irrité par un récent commentaire du journaliste Jean-Michel Aphatie taclant son épouse Audrey Crespo-Mara – celui-ci avait regretté sur Twitter que la journaliste présente le Journal de 20h de TF1 dans une robe rouge alors que deux attentats venaient de frapper Barcelone –, "l'homme en noir" de 68 ans a réagi face à ses chroniqueurs.

Après avoir moqué les fautes d'orthographe présentes dans les tweets de son rival du jour, Thierry Ardisson a commenté : "Il devrait apprendre le français plutôt que de reprocher à ma femme de porter des robes rouges." Et l'animateur bien entouré de faire un doigt d'honneur face caméra.

Quelques instants plus tard, Jean-Michel Aphatie s'est une nouvelle fois saisi de son compte Twitter pour répondre à ce clin d'oeil peu amical. "Ah le petit macho ! Il ne peut pas laisser sa femme régler ses comptes elle-même ? Vieille France et grossier en plus", a-t-il réagi.

Côté audiences, ce premier numéro des Terriens du dimanche a fédéré en moyenne 600 000 téléspectateurs à partir de 19h, soit 2,8% du public et 3,9% des 15-34 ans. Un score qui a permis à C8 d'être le leader TNT sur la case !

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !