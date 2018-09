Thierry Ardisson : Son "obligation conjugale" envers Audrey Crespo-Mara

Entre Audrey Crespo-Mara et le groupe TF1, c'est une histoire d'amour qui dure. Depuis 1999, l'animatrice de 42 ans évolue sur LCI, où elle a pu présenter LCI Matin, Demain à la Une, Parlons-en ou depuis la rentrée Audrey & Co. Et , après avoir remplacé Anne-Claire Coudray pendant son congé maternité, elle a été choisie pour présenter les JT du week-end de TF1 à partir de 2015.

Si elle se plaît à assurer ce rôle de présentatrice, elle a également souhaité endosser celui d'animatrice radio. Pour preuve, elle a accepté de prendre les rênes de l'interview politique de la matinale d'Europe 1, une fierté pour son époux Thierry Ardisson (69 ans) qui a chanté ses louanges lors de son interview pour Le Parisien de ce samedi 8 septembre 2018 : "On dirait qu'elle fait ça depuis dix ans. En lui confiant plein de rendez-vous différents au fil des années, TF1 a fait d'elle une sorte de couteau-suisse. Et là, elle a enlevé les petites roues. (...) Elle pose des questions fines, sans chercher à expliquer qui fait le bien ou qui fait le mal. Europe 1 a fait le bon choix."

Sans surprise, l'animateur des Terriens du samedi (dont le premier numéro est diffusé à partir de 18h45, sur C8) met son réveil pour écouter sa belle - "obligation conjugale", dit-il avec tendresse. L'homme en noir est par ailleurs revenu sur son éviction de Lagardère Active, propriétaire de la station de la rue François Ier : "J'ai perdu mon poste de conseiller à Lagardère Active car, pour faire le malin, j'avais dit dans une interview que j'étais très bien payé, mais pas assez pour, en plus, écouter Fogiel qui était à l'époque à la matinale. J'ai été viré dans la journée, ce qui était normal."