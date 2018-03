Thierry Ardisson : Son violent tacle à Stéphane Guillon, un "c*****d" !

Le torchon brûle entre Thierry Ardisson et son ancien chroniqueur Stéphane Guillon...

Samedi 24 mars 2018, alors que l'animateur recevait Guy Cuevas, qui a été DJ dans le mythique club parisien Le Palace, sur le plateau de son émission Salut les Terriens ! (C8), il en a profité pour tacler l'humoriste.

Tandis que l'invité se remémorait ses belles années, une reprise du titre La Vie en rose a été lancée en guise d'hommage à cette période, Thierry Ardisson a semblé pris d'émotion. Et de saisir l'occasion pour répondre aux précédentes attaques de Stéphane Guillon : "Je n'ai pas les larmes aux yeux sur commande, connard. J'ai les larmes aux yeux parce que je suis ému. Ça peut t'arriver un jour, tu verras."

Des propos qui répondent à ceux balancés par Stéphane Guillon quelques jours plus tôt sur le plateau de C à Vous (France 5). Ce dernier révélait les coulisses de Salut les Terriens ! et évoquait notamment les fausses larmes de l'animateur de 69 ans. "On coupe et on refait la séquence pour qu'il pleure exactement là où il a décidé de pleurer puisque, en conférence de rédaction, on décide que Thierry pleure à tel moment", avait-il déclaré. Via un communiqué publié sur Twitter dans la foulée, Thierry Ardisson avait déjà répliqué.