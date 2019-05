Thierry Beccaro arrête Motus : "Ce n'est pas facile..."

Thierry Beccaro passe la main.

Auprès de nos confrères du Parisien, l'animateur de 62 ans vient de révéler qu'il a décidé de quitter France Télévisions à la fin de la saison 2018-2019. Il quittera ainsi l'animation de Motus, émission culte qu'il anime depuis bientôt 30 ans, et de Télématin d'ici l'été prochain. "Oui, ce n'est pas facile comme décision. Il faut un peu de courage et de la lucidité. Il y a un an, à l'été 2018, j'ai senti que mon aventure avec France Télévisions arrivait à sa fin. Motus marche toujours très bien mais je ne voulais pas devenir le vieux présentateur de Motus", a-t-il expliqué d'entrée de jeu.

Il l'affirme, cette décision est bien la sienne, même si France Télévisions lui a demandé de la garder secrète pendant quelques mois. "J'ai cela en moi depuis longtemps. Il fallait passer à autre chose. Cela n'enlève rien à l'affection que j'ai pour ceux qui m'ont accompagné et m'ont fait exister, notamment les dix présidents du groupe que j'ai vu se succéder", a-t-il poursuivi avant d'affirmer avec beaucoup de franchise : "Il faut faire attention à ne pas finir par se ressembler. Je sentais bien que je faisais souvent les mêmes blagues, qu'il était difficile après 29 ans de se renouveler. C'est important de partir avec une émission qui marche."

S'il s'apprête à tourner la page de Motus, Thierry Beccaro aimerait bien que le programme continue... et pourquoi pas avec Damien Thévenot à l'animation, lui qui était déjà son joker dans Télématin. De son côté, il est ouvert à d'autres projets à la télévision - notamment dans le domaine de la fiction - et, évidemment, au théâtre, où il a fait ses preuves depuis bien longtemps.