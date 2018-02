Thierry Beccaro, ex-enfant battu : "Je n'ai jamais levé la main sur mes enfants"

Je suis né à 17 ans, l'autobiographie désormais très attendue de Thierry Beccaro paraîtra le 15 février prochain chez Plon. Dans cet ouvrage écrit en collaboration avec Jean-Philippe Zappa, l'emblématique animateur de 61 ans à la tête de Motus (France 2) revient sur son passé douloureux : il a été un enfant battu.

Après avoir révélé son plus gros traumatisme – ado, il a vu son père tenir en joug sa mère avec un fusil –, Thierry Beccaro a accepté de revenir sur les épreuves qu'il a traversées lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Loisirs. "La première fois où j'ai été battu par mon père, je devais avoir 6 ans et cela s'est reproduit régulièrement jusqu'à mes 10 ou 11 ans. Je me demandais ce que j'avais fait de mal, car le lendemain il me prenait dans ses bras et me disait qu'il m'aimait", a-t-il confié d'entrée de jeu. Une situation d'autant plus difficile pour le jeune Thierry à qui l'école n'apportait aucun répit. "J'étais pris entre deux feux : si je ramenais des mauvaises notes, mon père me battait. Et si j'en avais de bonnes, les autres élèves me cognaient en me traitant de fayot !", se souvient-il.

C'est grâce à une psychothérapie suivie à l'âge de 26 ans que Thierry Beccaro a réussi à évacuer certains des démons liés à son passé. Néanmoins, l'animateur ne nie pas que son histoire a influencé la façon dont il a élevé ses propres enfants. "J'ai assez peu pris Pauline [aujourd'hui âgée de 33 ans, NDLR], ma fille aînée, dans mes bras. J'étais en analyse quand j'ai eu les deux autres [Lucas et Clara, NDLR]. Bien évidemment, je n'ai jamais levé la main sur l'un d'eux. Et quand je me mets en colère, je leur lance un regard noir plutôt que de hausser le ton", assure-t-il.

Je suis né à 17 ans, une autobiographie disponible à partir du 15 février 2018.