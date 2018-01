Thierry Beccaro, un enfant battu : "Il a cherché à enfouir un terrible secret"

Le 15 février 2018, l'autobiographie de Thierry Beccaro, Je suis né à 17 ans, paraîtra aux éditions Plon. Dans cet ouvrage écrit en collaboration avec Jean-Philippe Zappa, l'emblématique animateur de 61 ans à la tête de Motus (France 2) révèle son passé douloureux : il a été un enfant battu.

"Thierry Beccaro, apprécié pour sa bonne humeur et sa gentillesse, a en réalité toujours cherché à lutter et à enfouir un terrible secret qu'il confie pour la première fois : celui d'un enfant battu", peut-on en effet lire dans le communiqué annonçant la sortie du livre. Et la maison d'éditions de poursuivre sur la motivation de l'animateur et comédien à prendre la plume : "Victime de terribles violences, Thierry Beccaro parle de son traumatisme profond afin de libérer la parole sur ce fléau dont souffrent des milliers d'enfants dans notre pays."

En juillet 2015, Thierry Beccaro avait déjà évoqué avec pudeur les démons de son passé lors d'un entretien avec Philippe Vandel sur France Info. A l'époque, il avait reconnu que la télé lui avait sans doute sauvé la vie... sans en dévoiler davantage. "Un jour, on me tannait dans une soirée très joyeuse, avec de la musique mauri­cienne et tout ça. Un type m'a pris d'amitié et me parlait, me parlait. Il y avait du bruit, du monde. Et le type me dit 'Mais pourquoi vous avez voulu faire ce métier ?' Et là, très, très fort, je lui réponds : 'Pour sauver ma peau' (...) Plein de gens ne m'imaginent pas comme un écorché vif... Parce que je parle très très peu. Je n'ai jamais pensé que c'était capital de raconter tout ça", avait-il confié.

Je suis né à 17 ans, l'autobiographie de Thierry Beccaro disponible dès le 15 février 2018.