Thierry Frémont papa : Sa bien-aimée a accouché, un doux prénom choisi

Loin de l'ambiance inquiétante du thriller Juste un regard, mini-série de TF1 diffusé en juin, l'acteur Thierry Frémont est actuellement sur le nuage du bonheur. Selon nos informations, le comédien de 55 ans et sa bien-aimée Gina viennent d'accueillir leur deuxième enfant, un petit garçon prénommé Noé qui a vu le jour le 27 juillet. Il rejoint sa grande soeur, Inès, 4 ans.

Une grande joie pour l'acteur qui figure au casting du thriller d'espionnage Alliés avec Brad Pitt et Marion Cotillard. On sait déjà qu'il est un papa gaga d'après ses confidences dans un entretien pour France Dimanche en 2013, où il avait parlé de sa fille aînée : "Elle est déjà très éveillée, incroyablement drôle et vraiment précoce. Elle marche d'ailleurs depuis longtemps. Alors que moi, d'après ce que m'a raconté ma mère, je ne me suis pas mis debout avant 19 mois !" Le bébé parlera deux langues, comme sa grande soeur puisque le comédien avait confié que Gina ne lui parlait "presque qu'en wolof, l'une des langues de son pays".

Une famille très discrète qu'on a notamment pu voir en 2013 lorsque l'acteur a été fait officier de l'ordre des Arts et des Lettres par l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti et plus récemment lors du dîner privé en l'honneur de Jean-Paul Belmondo à La Chope des Puces à Saint-Ouen le 27 février.

