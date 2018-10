Thierry (L'amour est dans le pré 2018) seul : "Je n'ai pas trop compris"

Coup dur pour Thierry, dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2018 (M6) du 15 octobre 2018. Alors qu'il avait fini par assumer sa préférence pour Caroline, une conductrice de car de 31 ans qui vit dans le Jura, le timide éleveur de bovins de 38 ans a vu ses deux prétendantes quitter sa ferme.

Des départs sur lesquels Thierry est revenu lors d'une interview pour Télé Loisirs. Au terme d'une soirée, Laure (35 ans) et Caroline ont eu beaucoup de mal à s'endormir, dévastées par le fait que l'agriculteur n'affiche aucune préférence. "Il était 5h du matin. Elles n'arrivaient pas à dormir et m'ont dit qu'elles voulaient connaître mon choix", a expliqué l'éleveur de vaches. Et de préciser qu'il se doutait que "quelque chose avait changé" car le comportement de l'une des jeunes femmes n'était plus le même : "Il y a plein de trucs qui m'ont fait douter. J'y réfléchis encore et je n'ai pas trop compris."

Thierry fait probablement référence à Caroline qui s'est refermée sur elle-même après le départ de Laure. Une situation qui l'a quelque peu agacé. Le candidat ne s'est alors pas gêné pour le lui faire remarquer, ce qui a poussé sa prétendante à retourner dans ses montagnes du Jura.

Pour l'heure, nous ignorons s'ils ont fini par se réconcilier ou si la séparation est définitive. La réponse au bilan !