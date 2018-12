Thierry (L'amour est dans le pré) différent hors caméra ? Caroline balance

Entre Thierry et sa prétendante Caroline, tout ne s'est pas bien terminé dans L'amour est dans le pré 2018 (M6). La jeune femme a quitté précipitamment la ferme, mais les versions des faits sur ce départ diffèrent. Après avoir expliqué à Purepeople.com que Thierry avait couché avec elle avant de "la jeter", Caroline révèle ce qu'il s'est passé hors caméra.

Rappel des faits. C'est lors d'une soirée qui a eu lieu le samedi soir que tout a basculé. Les téléspectateurs de M6 ont vu Caroline bouder dans sa chambre. Puis, le lendemain, s'emporter contre Thierry et quitter la ferme. Selon la jeune femme, quarante-huit heures se sont en réalité écoulées entre ces deux événements – la soirée a eu lieu le samedi, le départ de la prétendante le lundi – et certaines choses n'ont pas été diffusées à l'antenne.

La journée du dimanche n'a pas été mise en avant lors du montage et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, après la nuit passée avec Thierry, Caroline a eu des gestes tendres envers lui et réciproquement. "Des scènes de bisous ont été filmées mais pas diffusées car je ne voulais pas montrer mon intimité à toute la France", déclare-t-elle tout d'abord. Et puis Caroline a fait des confidences sur sa vie privée qu'elle et la production ont souhaité garder secrètes. Voilà pourquoi on ne les a pas vus, entre autres, se tenir la main.

Si ces moments d'intimité n'ont donc pas été dévoilés pour des raisons tout à fait compréhensibles, Caroline pointe du doigt le comportement de Thierry hors caméra. "Il a commencé à être distant. Un coup, il me jetait, un coup, il acceptait mes gestes de tendresse. Le lundi matin, avant de me jeter, on nettoyait encore le fumier ensemble. Devant les caméras, il était normal et hors caméra il était différent, il me faisait des bisous dans le cou", révèle-t-elle. Malgré ces gestes affectueux, toujours selon Caroline, Thierry a décidé de tout arrêter entre eux.

Comme l'avait révélé Thierry lors d'un entretien à Télé Loisirs, une journaliste de L'amour est dans le pré avait appelé sa prétendante après son départ précipité. Mais là encore, les versions divergent. "Elle me l'a passée. Caroline m'a dit : 'Je ne comprends pas ce que tu m'as fait.' Je lui ai répondu : 'Mais j'ai essayé de te l'expliquer ! Tu t'es énervée, tu as pris tes bagages et tu es partie.' Il fallait le dire devant la caméra !", avait expliqué le célibataire. Caroline, elle, déclare : "La journaliste m'a bien appelée pour savoir comment ça allait car je suis partie en sanglots. Elle m'a passé Thierry, j'ai accepté de lui parler et il m'a dit : 'Oui ne t'inquiète pas, je dirai devant les caméras que c'est moi qui efface tout, pas toi. En découvrant les images diffusées à la télévision, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qu'il s'est passé."

Déçue, blessée, Caroline conclut : "Pendant le bilan, il a dit qu'il n'a pas compris ce qu'il s'est passé. C'est moi qui ne comprends pas pourquoi il m'a jetée."

