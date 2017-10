Thierry Marx : Nouveau projet macabre, soutenu par sa compagne

Tout le monde connaît Thierry Marx, l'un des chefs étoilés les plus populaires depuis sa participation à l'émission Top Chef sur M6, spécialiste de la cuisine moléculaire. Toujours à la télévision tous les samedis après-midi à 16 h 15 sur France 3 pour Les carnets de Julie (Julie Andrieux), l'ancien délinquant fait parler de lui pour un autre projet en ce mois d'octobre. Le grand chef sort un livre, un polar où meurtres et cuisine moléculaire se mêlent : On ne meurt pas la bouche pleine, coécrit avec Odile Bouhier et publié aux éditions Sang neuf.

L'intrigue macabre tourne autour de deux cadavres d'hommes empoisonnés par une substance indécelable. Des morts qui embarrassent la police japonaise à Tokyo. En France, un commandant de la brigade criminelle est chargé d'élucider la mort d'un riche Japonais lui aussi empoisonné par un produit inconnu. Voilà comment la Crim' du 36, quai des Orfèvres est obligée de travailler avec son homologue japonaise, aux méthodes bien différentes, pour coincer un coupable qui utilise la cuisine moléculaire pour parvenir à ses fins...

Thierry Marx a présenté son tout nouveau projet le 26 octobre dernier à Paris, dans un lieu qui est loin de lui être inconnu et qui n'a absolument pas été choisi au hasard. Il s'agit du showroom inauguré par sa compagne Mathilde de l'Ecotais en plein Paris (49 rue de Seine dans le 6e arrondissement). "Le showroom est un lieu de partage où la création est en mouvement perpétuel pour un cerveau collectif qui se crée à chaque nouveau défi !", commente l'artiste photographe reconnue sur son site officiel. Le couple avait ainsi de nouveaux projets à fêter.

Très discrets, ne s'exposant que rarement, Thierry Marx et Mathilde de l'Ecotais ont fait une exception cette fois-ci, se montrant complice. La rencontre du grand chef et de la talentueuse photographe remonte à 2003 lorsque le pionnier de la cuisine moléculaire lui commande des photos pour son premier livre, Planète Marx. L'ouvrage fait référence et obtient le Prix du Design et le Grand Prix du jury du Festival International de la Photographie Culinaire. Une relation professionnelle mais surtout amoureuse est née.