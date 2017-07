Thierry Moreau en manque après son départ : "TPMP est une drogue"

En mai dernier, Thierry Moreau a créé la surprise en quittant définitivement Touche pas à mon poste en pleine émission. "Je pense qu'il ne faut pas faire le match de trop. Sept ans, c'est bien", avait-il écrit à l'animateur vedette de C8. Deux mois après ce départ inattendu, l'ex-chroniqueur de Cyril Hanouna a accordé un entretien à nos confrères de Twenty Magazine. L'occasion pour lui de revenir, avec du recul, sur son choix.

Ainsi, Thierry Moreau a révélé avoir eu du mal à décrocher après avoir quitté le programme. "Dans les deux semaines qui ont suivi mon départ, je me disais qu'il fallait que j'y retourne, que ça me manquait. Je regardais l'émission, je voulais savoir ce qu'il s'y disait...", a-t-il avoué. Un comportement qu'il explique par le fait que "le direct, c'est comme de l'adrénaline". Aujourd'hui, le journaliste de 52 ans assure avoir "pris davantage de recul". "Mais, TPMP, c'est une drogue", concède-t-il toutefois.

Loin des caméras de Touche pas à mon poste, l'ancien acolyte de Jean-Michel Maire avoue désormais "apprécier les fins d'après-midi". "C'est tout bête mais j'avais un peu oublié ce que c'était. Je rentre directement chez moi quand j'ai fini ma journée à Télé 7 Jours", a déclaré le rédacteur en chef de l'hebdomadaire. Et d'ajouter : "J'ai pu rattraper quelques dîners que j'avais en retard. J'ai pu voir davantage ma famille et me mettre à table plus tôt le soir. Avant, vu que j'habite assez loin de Paris, je ne mangeais pas avant 22h."

Après cette pause de deux mois, Thierry Moreau avait été annoncé de retour sur C8 dans Les 7 péchés capitaux de Julien Courbet et La Télé même l'été, qui remplace Touche pas à mon poste jusqu'à la rentrée.