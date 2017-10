Thierry Moreau ouvre son resto : Énora Malagré et Fabienne Carat se régalent

Thierry Moreau se lance dans la restauration ! L'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste qui travaille actuellement pour Cnews vient d'ouvrir son restaurant de burger.

Le directeur de Télé 7 Jours a investi avec des amis dans l'établissement Tough Burger, situé à Montreuil. Le 5 octobre, afin de lancer comme il se doit ce nouveau projet, l'homme de télévision a convié quelques-uns de ses amis célèbres à faire la fête et à déguster ses plats. Parmi eux, une ancienne collègue, la belle Énora Malagré et la comédienne de Plus belle la vie, actuellement sur scène au théâtre, Fabienne Carat.

Le trio a posé ensemble en train de manger mais aussi sur une moto vintage disposée dans le restaurant. Lieu qui a d'ailleurs accueilli l'exposition de Gilbert Mazout.

L'animateur radio Bertrand Amar, l'homme d'affaires Geoffroy Sardin, l'écrivain Gilles Lhote et Frédérique Debray-Moreau étaient également présents.