Thierry Moreau quitte CNews : Son nouveau projet télé

Le mercato télé continue et le groupe Canal+ perd une nouvelle figure emblématique. Après Camille Combal, c'est Thierry Moreau qui a pris la décision de rejoindre le groupe TF1. Une nouvelle qu'il a annoncée sur Twitter, ce lundi 23 juillet 2018.

"Je suis ravi de rejoindre la chaîne d'info du groupe @TF1 pour ces nouvelles aventures. Merci au groupe Canal+ pour les cinq années passées sur C8 puis cette dernière année, au sein de la La Matinale de CNews", a écrit l'ancien directeur de la rédaction de Télé 7 Jours. Il a ensuite précisé qu'il proposerait des chroniques autour "des médias, de l'économie des médias et des nouveaux médias" dans la matinale présentée par Pascale de la Tour du Pin entre 6h et 9h et dans la nouvelle émission d'Audrey Crespo-Mara entre 10h et 12h.

"Ce sera une émission d'accueil conviviale, dans laquelle elle passera en revue l'actualité avec des chroniqueurs. Il y aura autour d'elles des personnalités comme Alain Duhamel ou encore Luc Ferry", avait confié le directeur général adjoint de LCI Fabien Namias lors d'une interview pour Télé Loisirs concernant le nouveau programme de la femme de Thierry Ardisson.