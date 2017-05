Thierry Moreau quitte TPMP : Mais que s'est-il passé ? Son étonnante volte-face

Coup de massue hier soir dans Touche pas à mon poste sur C8. Thierry Moreau a annoncé en direct qu'il quittait l'émission avant de partir du plateau. Une information qui a choqué ses collègues, son patron Cyril Hanouna et les internautes. D'ailleurs, ces derniers se demandent comment Thierry Moreau a pu prendre une telle décision après ses récentes déclarations et celles de Baba.

Tu ne quitteras jamais l'équipe

Le 27 avril dernier, C8 célébrait en grande pompe la 1000e de TPMP. Lors de la diffusion, Cyril Hanouna avait fait une belle promesse à Thierry Moreau : "Je t'aime énormément, tu es là depuis le début, je ne te lâcherai jamais et tu le sais. Je vais dire la vérité aux téléspectateurs. Parfois, quand Thierry n'est pas là pendant trois ou quatre émissions, il commence à s'angoisser et à croire qu'il va quitter l'équipe. Sache-le, tu ne quitteras jamais l'équipe donc arrête de t'angoisser." Un message fort qui laissait entendre que "Titi" resterait encore longtemps dans le programme.

Quelques heures plus tôt, lors d'une interview accordée à Télé 7 Jours, le journaliste avait de son côté fait part de son bonheur de figurer dans le programme : "Sept ans que cela dure... Au fil du temps, l'émission est devenue un phénomène. Pas une journée sans qu'un article ou un site ne parle de TPMP. Avec ces quatre lettres dans un titre, on est assuré de faire du clic ou d'intéresser le lecteur. On fantasme tellement sur les coulisses de ce show... Alors que c'est une équation à trois variables : une équipe d'une vingtaine de personnes prêtes, chaque jour, à assurer n'importe quelle séquence, une alchimie improbable entre les chroniqueurs et un maître de cérémonie capable d'improviser à partir du plus petit détail de l'actu ou de la vie quotidienne. Car Touche pas à mon poste, c'est ça : on sait chaque soir comment ça commence, on ne sait jamais comment ça va finir. Et à vivre de l'intérieur, c'est toute une aventure télévisuelle incroyable !"

De plus en plus absent

Mais voilà, force est de constater que durant tout le mois d'avril, Moreau a été pas mal absent du programme. Après avoir passé dix-huit jours à l'antenne au mois de mars, il n'a été vu que cinq fois en avril – une absence qui avait aussi pour origine des vacances. Ces jours loin des plateaux ont visiblement amené le chroniqueur à réfléchir à son départ.

Selon nos informations, ni Cyril Hanouna ni les chroniqueurs du show n'étaient effectivement au courant de ce départ. Après sept années de bons et loyaux services, Thierry Moreau a souhaité se consacrer au magazine Télé 7 jours. S'il n'a pas souhaité communiquer sa décision de partir à la production au préalable, c'était uniquement dans le but que l'on ne tente pas de lui faire changer d'avis.