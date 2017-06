Thierry Moreau (TPMP) de retour cet été à la télé !

"J'ai pris la décision de partir il y a quelques semaines déjà. J'ai saisi l'opportunité du mercato des chroniqueurs pour le faire. Tu n'y es évidemment pour rien. Je sais que tu as été surpris, je n'en avais parlé à personne. J'ai passé grâce à toi sept ans merveilleux dans TPMP, tu m'as permis de vivre des moments incroyables parmi les plus incroyables de ma vie. Je ne te remercierai jamais assez pour ça. Je pense en revanche qu'il ne faut pas faire le match de trop. Sept ans, c'est bien." Le 9 mai dernier, Thierry Moreau avait créé la surprise en démissionnant en direct de Touche pas à mon poste et sans avoir prévenu personne. Mais, l'ex-chroniqueur n'a pas dit adieu à la télévision...

Lors du dernier épisode de TPMP qu'il a animé cette saison, Cyril Hanouna, avait fait une révélation : "Je vous le dis, ce n'est pas impossible qu'il revienne un peu nous voir. (...) L'année prochaine, il n'est pas impossible qu'il ne soit pas très loin dans le groupe", a révélé l'animateur. Si on ne sait pas encore de quel projet il s'agit, une chose est certaine, le patron de Télé 7 Jours sera sur C8 cet été. C'est lui-même qui l'a annoncé sur Twitter.

"Je serai avec plaisir aux côtés de @courbet_julien dans ce jeu sur la télé qui promet de beaux fous rires... "#LTML @C8TV @Tele7", a-t-il écrit. Puis, il a précisé dans un second post : "Et je retrouve @courbet_julien pour @7PC_officiel ce vendredi en direct à 21h sur @C8TV #emissionmythique #fun #fourire #teamCourbet @Tele7."