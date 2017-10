Thierry Mugler, métamorphosé : "Mon corps est en perpétuel chantier"

"Restez branchés pour un fantastique nouveau shooting par Dominique Issermann pour Numéro Homme !", écrit Thierry Mugler sur Instagram. Il figure dans le hors-série automne-hiver 2017-2018 de Numéro. Baptisé "Montre sacré" par le magazine, Manfred Thierry Mugler y évoque sa célèbre embrouille avec le défunt George Michael, pour qui il a réalisé le clip de la chanson Too Funky, sortie en 1992.

Il a complètement charcuté le clip au montage (...) en coupant les scènes homosexuelles et transgenres

"Il a complètement charcuté le clip au montage, pour en faire une chose parfaitement insipide, dans le seul but de promouvoir son album, en coupant notamment les scènes homosexuelles et transgenres... Ce n'est que bien des années plus tard qu'on a fini par se rabibocher grâce à Beyoncé", explique Thierry Mugler à Numéro Homme. Et concernant Beyoncé, le directeur artistique ne tarit pas d'éloges : "Elle m'a beaucoup appris, je n'ai jamais vu quelqu'un doté d'une telle faculté de concentration. C'est extraordinaire."

Mon corps est en perpétuel chantier. C'est un peu comme une maison, il y a toujours quelque chose à faire.

Dans son interview, Manfred Thierry Mugler parle également de sa transformation physique et des multiples opérations de chirurgie esthétique qu'il a subies : "J'ai subi une reconstruction faciale suite à un grave accident de gym qui m'a complètement défoncé la tronche." L'accident est un déclic. Dès lors, Mugler se lance dans un relooking extrême fait de régimes, d'implants et de liftings. "Mon corps est en perpétuel chantier", confie-t-il.

Enfin, Manfred Thierry Mugler parle d'amour. "J'ai une sacrée personne", révèle l'ancien styliste au sujet de son compagnon. Complète, libre, réalisée, sublime. On est ensemble depuis trois ans." L'heureux élu s'appelle Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz et exerce les métiers d'acteur, artiste et chorégraphe.